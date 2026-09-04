El Coria abre La Isla a su sueño de Primera Federación

El 5 de septiembre de 2026 quedará grabado en la historia del Coria. La Isla acogerá este sábado su primer partido de Primera Federación, un sueño hasta hace poco lejano para el club y la ciudad. El Barakaldo será el invitado de excepción desde las 18.45 horas en una tarde que trasciende lo deportivo.

El conjunto celeste llega después de recibir en Irún una primera muestra de la exigencia del nuevo escenario. Los de Rai Rosa compitieron de tú a tú durante buena parte del encuentro frente al Real Unión, pero los errores del tramo final dispararon el marcador hasta el 4-1. Una derrota abultada que no borró todo lo anterior, aunque sí dejó lecciones que el equipo debe asimilar con rapidez.

Rai afronta el estreno en casa «ilusionado» y espera una gran entrada. Su propósito es prolongar las buenas sensaciones ofrecidas durante la primera hora en el Stadium Gal y poner en dificultades a «todo un Barakaldo». El técnico se mostró satisfecho con la predisposición de una plantilla en adaptación: «Tenemos que aprender de los errores y adaptarnos lo antes posible a todos los contextos de la categoría».

La lección de Irún

La semana ha servido para reforzar cuanto funcionó en el debut y corregir las situaciones individuales y colectivas que penalizaron al Coria en la última media hora. «Es el siguiente examen. Tenemos que llegar preparados para competir, intentar ganar y, sobre todo, no cometer los errores de la semana anterior», señaló el entrenador cauriense.

El Barakaldo pondrá a prueba esa capacidad de aprendizaje. Rai lo describió como un conjunto «muy experimentado», rocoso e intenso, con jugadores determinantes. Destacó su presión en campo contrario, su facilidad para robar y transitar, el dominio del juego directo y del cuerpo a cuerpo y su peligro a balón parado. «Todo lo que hicimos mal el otro día lo domina perfectamente», advirtió.

Los fabriles, séptimos la pasada temporada, iniciaron el curso con un empate ante la Cultural Leonesa, uno de los equipos llamados a ocupar la zona alta. Durante el verano incorporaron a jugadores como Trigueros y Trocho, ambos con experiencia en Segunda División, para reforzar un bloque habituado a Primera Federación.

Tres bajas y los fichajes disponibles

El Coria no podrá contar con Trapero ni con el portero Javi Garrido, que todavía necesita más tiempo para recuperarse. Tampoco estará Tóper, que cumplirá el último partido de la sanción que arrastra desde la eliminatoria definitiva de ascenso. El resto de la plantilla está disponible y Rai podría introducir algún retoque en el once de Irún.

También podrán participar los tres refuerzos incorporados en el último día del mercado: el guardameta Nico López y los atacantes Morcillo y Rafa Núñez. Sus llegadas completaron un plantel de 24 jugadores confeccionado con recursos limitados. Rai calificó de «excepcional» la labor de la dirección deportiva de Alfonso Gutiérrez y destacó la competencia interna.

El Coria quiere que su campo vuelva a ser una de sus grandes fortalezas. Mantener la esencia que lo convirtió en un rival difícil de superar en La Isla será fundamental para alcanzar la salvación. Rai reclama competir, estar a la altura y corregir los fallos del debut antes de pensar en la victoria. Después aparece el deseo compartido por el vestuario: brindar a la afición los primeros tres puntos en Primera Federación y reforzar con un resultado el trabajo de estas semanas.