David Rocha: “El Francisco de la Hera es el lugar para hacerse fuerte”

El Francisco de la Hera vuelve a escena. Después de estrenar la Primera Federación con derrota en el último suspiro en Las Gaunas, el Extremadura afronta este domingo ante el Racing de Ferrol uno de esos partidos marcados en rojo desde que comenzó la pretemporada. David Rocha no esconde las ganas que existen dentro del vestuario por regresar a casa. «Era el momento que estábamos esperando desde que empezamos el 13 de julio. Teníamos muchas ganas de volver a casa, de sentirnos arropados por nuestra gente y de que los chicos nuevos también vean lo que es un partido oficial en el Francisco de la Hera». El objetivo es evidente: pasar página de Logroño y buscar la primera victoria. «Tenemos ganas de quitarnos ese mal sabor de boca del último minuto y, ojalá, poder conseguir los tres puntos».

Rocha llega además al estreno como local con muchas más piezas a su disposición. El mercado dejó varias incorporaciones en los últimos días y ahora el técnico empieza a disponer del grupo que quería. «Teníamos ganas de tener toda la plantilla al completo. Las últimas incorporaciones nos dan cosas que no teníamos y complementan posiciones en las que andábamos un poco más cojos». Y lejos de tener claro el once, la competencia aprieta: «Tengo dudas a la hora de poder elegir porque hay mucha gente de los que no jugaron el otro día que viene apretando». Para Rocha, esa es una buena noticia: «Estamos ya en disposición de poder competir al cien por cien».

El entrenador reconoce que el Extremadura todavía está en pleno proceso de construcción. Los últimos «cinco o seis fichajes» llegaron al final del mercado y necesitarán tiempo para interiorizar conceptos y conocer mejor a sus compañeros, pero Rocha no quiere refugiarse en ello. «No podemos cambiarlo ya y no ponemos ningún tipo de excusa».

La primera jornada ya dejó una advertencia sobre lo que espera al Extremadura en la nueva categoría: «Los errores aquí te penalizan mucho. El margen de acierto del rival es mucho mayor que en Segunda Federación». Rocha quiere reducir esos momentos en los que el equipo pierde el control y quedarse con la versión de la segunda mitad: «Cuando tuvimos personalidad con balón y la gente se atrevió a participar, fuimos un equipo bastante competitivo para lo que va a ser la categoría».

Este domingo habrá novedades. En principio, Rocha espera disponer de prácticamente todo el plantel y las últimas incorporaciones también llaman a la puerta. Nordin y Héctor Areosa llegan preparados físicamente después de realizar buena parte de la pretemporada con sus clubes de procedencia. «Vienen con ritmo, vienen con piernas y, sobre todo, vienen con una energía y una alegría muy grande y muy bonita. Son chicos jóvenes con mucha energía». La conclusión del técnico es clara: «Si los necesitamos, pueden participar el domingo».

Pero si hay un factor que Rocha quiere recuperar desde el primer día es el Francisco de la Hera. La pasada temporada convirtió el estadio en una auténtica fortaleza durante el tramo que dirigió al equipo. «Fueron ocho partidos míos aquí y fueron ocho victorias. Fue lo que nos dio el ascenso, hacernos fuertes en casa». Ahora, con rivales de otro calibre delante, considera todavía más importante esa comunión entre grada y césped. «Es nuestra casa, donde tenemos que ganar la mayor parte de los puntos posible». Y lanza una petición directa a la afición: «Necesitamos que el que venga a ver el partido venga a jugarlo con nosotros y no venga a ser un mero espectador».

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Rocha sabe que habrá momentos en los que el Francisco de la Hera tendrá que empujar cuando más sufra el equipo. «Va a haber partidos en casa ante rivales muy potentes en los que el rival sea mejor que nosotros o tenga minutos de sometimiento. Ahí necesitamos que la gente dé aire y empuje a los chicos para darle la vuelta a esa situación».