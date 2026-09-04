Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

SELECCIÓN ESPAÑOLA

Louzán insiste desde Ceuta: "La final del Mundial 2030 tiene que ser en España"

El presidente de la RFEF reivindica el peso del fútbol español y pide que sea la FIFA la que tome la decisión definitiva sobre la sede del partido decisivo

Rafael Louzán, presidente de la RFEF

Rafael Louzán, presidente de la RFEF / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceuta

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha insistido este viernes en Ceuta en que España tiene que ser la sede de la final del Mundial de fútbol de 2030 porque "es el mejor país de fútbol hoy en día" pero con "todo el respeto y el cariño" hacia "los que conformamos la candidatura" y que sea la FIFA "la que adopte esa decisión".

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, donde ha participado en un acto de apoyo al pueblo ceutí, Rafael Louzán ha destacado: "Con todo el palmarés que tenemos los equipos españoles y las dos grandes selecciones masculina y femenina, vamos a acoger esa final del Mundial porque argumentos por España no van a faltar".

El dirigente ha advertido de que "dadas las circunstancias, la pena" es que se tenga "un gran estadio en Ceuta para poder albergarla", tras lo cual ha preguntado que "¿dónde se va a jugar si no es en España?".

Las palabras de Louzán llegan en plena disputa por la sede de la final. La FIFA todavía no ha tomado una decisión oficial, pese a que en los últimos meses se ha especulado con la posibilidad de que el partido decisivo pueda disputarse en Marruecos. España, por su parte, mantiene su candidatura para albergar el encuentro en el Santiago Bernabéu o el Spotify Camp Nou, dos de los estadios que aparecen entre las opciones para acoger la final.

El seleccionador, Luis de la Fuente; el capitán de 'La Roja, Rodri Hernández; y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; con el trofeo de campeones del mundo.

El seleccionador, Luis de la Fuente; el capitán de 'La Roja, Rodri Hernández; y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; con el trofeo de campeones del mundo. / EUROPA PRESS

El debate ha ganado fuerza después del Mundial de 2026, conquistado por España, y de las recientes reivindicaciones públicas de Louzán y del Gobierno español.

Noticias relacionadas

La candidatura de 2030 será conjunta entre España, Portugal y Marruecos, aunque Portugal quedó descartado como posible escenario de la final por no disponer de un estadio con la capacidad requerida. El Santiago Bernabéu, el Spotify Camp Nou y el estadio Hassan II de Casablanca son las principales alternativas que se han manejado.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva
  2. Extremadura se vuelca con Ceuta: 8.000 personas en Cáceres y otras 8.000 en Badajoz
  3. Isabel Delgado, Francisco Giraldo y Gloria Vivas gestionarán las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito
  4. Caos y retenciones de tráfico en el centro de Cáceres: '20 minutos para ir de la Fuente Luminosa a la Cruz
  5. La plaza de los Maestros de Cáceres se queda sin bares: al menos 10 de sus 27 locales están sin actividad
  6. Comienza la cuenta atrás: el Cristo Negro saldrá sin andas por Cáceres el 13 de septiembre, primera extraordinaria desde 1990
  7. La concentración motera Buitres Leonaos regresa a Malpartida de Cáceres con cuatro días de motos y rock
  8. La hermana Camino, la hermana Eliecer y José Luis Caldera: el legado de las Carmelitas de Cáceres contado por sus alumnos

La Tercera Federación echa a rodar este fin de semana con un nuevo sistema de ‘playoff’

La Tercera Federación echa a rodar este fin de semana con un nuevo sistema de ‘playoff’

El Coria abre La Isla a su sueño de Primera Federación

El Coria abre La Isla a su sueño de Primera Federación

Las Víctimas del Terrorismo reconocen a María Guardiola con la Cruz de la Dignidad

Las Víctimas del Terrorismo reconocen a María Guardiola con la Cruz de la Dignidad

Un motorista de 56 años sufre una fractura de pelvis al caer en plena avenida de Extremadura de Mérida

Un motorista de 56 años sufre una fractura de pelvis al caer en plena avenida de Extremadura de Mérida

El Cacereño, sin José Alonso y pendiente de Monerris

El Cacereño, sin José Alonso y pendiente de Monerris

La etapa 13 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 13 de la Vuelta a España, en imágenes

David Rocha: “El Francisco de la Hera es el lugar para hacerse fuerte”

David Rocha: “El Francisco de la Hera es el lugar para hacerse fuerte”

Alicia Fernández, recién graduada en Medicina por la UEx, recibe una beca por su brillante expediente

Alicia Fernández, recién graduada en Medicina por la UEx, recibe una beca por su brillante expediente
Tracking Pixel Contents