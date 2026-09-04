El Mérida viaja a León con bajas, pero con más recursos para competir

El Mérida afronta este domingo (16.00 horas) una de sus primeras grandes pruebas de la temporada ante la Cultural Leonesa, uno de los equipos llamados a pelear por los puestos altos de la clasificación. Fran Beltrán, técnico romano, compareció este viernes ante los medios y dejó claro que, pese a las bajas que arrastra el conjunto emeritense, el equipo viajará a León con la intención de competir con todas sus garantías.

El técnico no quiso ofrecer demasiadas pistas sobre el estado de su plantilla. Recupera a Areso tras su partido de sanción y confirmó que se mantienen las bajas de Hugo Sanz y Antonio Aranda. Además, reconoció que existen “bajas nuevas”, aunque prefirió preservar la información en estas primeras jornadas de competición. “Nos queda un entrenamiento mañana para cerrar la convocatoria”, explicó.

En el caso de Sanz, su regreso parece estar cada vez más cerca. El lateral izquierdo arrastra una sobrecarga que no llegó a convertirse en rotura, pero que le ha impedido incorporarse con normalidad al trabajo colectivo. Beltrán explicó que el jugador ha incrementado su carga de trabajo y que este mismo viernes ya había realizado esprints y golpeos sin las limitaciones que había mostrado durante las últimas semanas.

Aranda, por su parte, continúa recuperándose de una lesión en el sóleo. El cuerpo técnico ha optado por darle descanso para favorecer su recuperación y ahora el objetivo pasa por comprobar su evolución de cara al siguiente compromiso.

“No vamos a repetir alineación”

Las ausencias obligarán a introducir cambios, pero Beltrán quiso restar importancia al once que pueda presentar este domingo. “Me importa mucho más el grupo a nivel general que el once”, aseguró. El entrenador tiene claro que no repetirá alineación y considera fundamental que todos los jugadores se sientan importantes a lo largo de una temporada que será larga y exigente.

“Es importante darle mucho valor a cómo estén entrenando, en qué condiciones vengan, qué nivel de confianza tengan y que tengamos la capacidad de mover un poco el árbol”, explicó.

Darwin y Koné, preparados para ayudar

La principal novedad en la plantilla está en los últimos refuerzos. Beltrán considera que tanto Darwin como Koné están en condiciones de aportar desde el primer momento, aunque necesitarán lógicamente un periodo de adaptación a sus nuevos compañeros y a la competición.

En el caso de Darwin, el entrenador explicó que llega con ritmo competitivo después de haber estado compitiendo en su anterior etapa, incluso en Copa Libertadores. Su principal interrogante estaba relacionado con el ritmo de juego después de no haber entrenado durante un periodo en dinámica de club tras su traspaso al Brentford. Sin embargo, Beltrán quedó satisfecho con lo que observó en el entrenamiento de esta semana: “Le vi con el ritmo de juego, que era seguramente la duda que tenía”.

Sobre Koné, destacó que ha realizado la pretemporada con normalidad y que ha llegado en buenas condiciones físicas. Los dos futbolistas, por tanto, están preparados para jugar, aunque deberán ir asimilando progresivamente los conceptos del equipo. “Están en condiciones de ayudar desde ya”, afirmó.