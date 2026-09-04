La Tercera Federación echa a rodar este fin de semana con un nuevo sistema de ‘playoff’

La Tercera Federación extremeña se pone en marcha este fin de semana con menos foco mediático que en las últimas temporadas. La primera jornada del grupo 14 se extenderá desde la tarde del sábado, con el adelantado Castuera-Gévora (este sábado, 20.00 horas), hasta la noche del domingo, cuando concluya el Llerenense-Guadiana. Tres de los nueve encuentros se disputarán en horario matinal.

Nuevo ‘playoff’

Con el fútbol extremeño pendiente, por un lado, de sus cuatro representantes en Primera Federación y, por otro, de los dos equipos que han ascendido a Segunda Federación, los 18 clubs que arrancan este fin de semana la nueva temporada en Tercera tratarán de encontrar su propia cuota de protagonismo.

El desarrollo de la competición irá determinando paulatinamente qué equipos lucharán por cada uno de los objetivos. El primer clasificado al término de las 34 jornadas ascenderá directamente a Segunda Federación, mientras que los conjuntos situados entre la segunda y la quinta plaza disputarán la fase de ascenso.

La principal novedad está en el formato del playoff, cuyas eliminatorias volverán a ser interregionales. Como ya sucedió en el pasado, los representantes extremeños se medirán con equipos de otros grupos de Tercera Federación. Este cambio abre la puerta a que puedan ascender varios clubs de una misma comunidad autónoma.

La pasada temporada, el Don Benito logró el ascenso como campeón y el Badajoz como vencedor del playoff, después de superar las tres eliminatorias. Entre los aspirantes a pelear de nuevo por los puestos de cabeza figuran el Moralo, el Azuaga y el Jaraíz, que disputaron la fase de promoción en el curso anterior. Tampoco se puede olvidar a equipos como el Cabeza del Buey, el Villafranca o el Villanovense, que también compitieron por las plazas de privilegio.

La categoría recibe este año a cinco ascendidos desde Primera Federación Extremeña: Quintana, UP Plasencia, Guadiana, Zafra y Castuera. En el extremo opuesto de la clasificación, los tres últimos perderán la categoría y bajarán a la antigua Preferente.

El Castuera-Gévora abre la Liga

La jornada inaugural tendrá un único encuentro el sábado. Debido a las fiestas locales, el Castuera-Gévora se disputará a las 20.00 horas en el Manuel Ruiz, escenario que abrirá la competición y presenciará el regreso del conjunto castuerano a Tercera Federación.

Otro de los partidos se disputará en unas condiciones particulares. El Atlético Pueblonuevo-Jaraíz se jugará en terreno verato (domingo, 18.30), ya que las obras de mejora del Antonio Amaya de Pueblonuevo del Guadiana no han concluido a tiempo para el comienzo de la Liga. Con el acuerdo de ambos clubs, el encuentro se trasladará al Polideportivo Municipal de Jaraíz de la Vera.

La mañana del domingo ofrecerá tres enfrentamientos de interés. El UP Plasencia-Santa Amalia (12.00) supondrá el regreso del fútbol de Tercera a la capital del Jerte después de varias temporadas de ausencia. A las 12.30 comenzarán los otros dos compromisos: el Montijo-Cabeza del Buey y el Moralo-Villanovense, que se presenta como uno de los partidos más atractivos de la jornada por la competitividad mostrada por ambas plantillas.

Ya por la tarde, el Villafranca-Azuaga (19.00) enfrentará a dos de los equipos punteros del pasado curso. A esa misma hora, Quintana y Zafra protagonizarán un duelo entre recién ascendidos, mientras que el Jerez-Puebla reunirá a dos conjuntos renovados que afrontan la temporada con ilusiones renovadas.

El Llerenense-Guadiana (19.30) cerrará la primera jornada. El recién ascendido visitará un campo en el que el conjunto local aspira a recuperar parte del protagonismo de temporadas pasadas.

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Todo está preparado, por tanto, para que la Tercera Federación extremeña emprenda una nueva andadura en la que, al menos antes de que empiece a rodar el balón, todos los equipos empatan en ilusión y ambición.