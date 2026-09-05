El Cacereño Femenino choca con los postes en Valdebebas

El Cacereño Femenino cerró este viernes la pretemporada con una derrota por 2-0 ante el Real Madrid B en Valdebebas. Las verdes, frente a un rival de su misma categoría, dispusieron de ocasiones para obtener un resultado mejor, pero se toparon con la eficacia madridista y dos veces con la madera. El Cacereño dejó buenas sensaciones pese al resultado.

La primera parte terminó sin goles y la mejor llegada visitante se produjo en el minuto 36, cuando Varela cabeceó fuera un centro lateral. Tras el descanso entraron Capa, Carrillo y Morán, pero el filial blanco golpeó en el 48 y abrió el marcador.

El Cacereño respondió de inmediato. Ale López obligó a intervenir a la portera y Carrillo estrelló un disparo en el larguero. Acedo tampoco acertó ante la guardameta, mientras Carrillo, Cora Jiménez y Capa volvieron a rondar el empate durante los mejores minutos cacereños.

Acción del encuentro jugado en Valdebebas. / Gabriela Rivera

El Real Madrid B resistió y sentenció en el minuto 82 con su segundo remate a portería. Las de Cáceres insistieron y volvieron a chocar con el poste en el min. 88, cuando Carrillo remató en plancha un centro de Capa. Bea Vélez y María fueron las goleadoras locales.

El final de los ensayos abre paso a la competición oficial. El Cacereño debutará el miércoles en la Copa de la Reina ante el Sport Extremadura, el otro representante regional en Primera Federación. La eliminatoria se disputará en El Vivero de Badajoz a las 21.00 horas. Cuatro días después, el domingo 13, llegará el estreno liguero con la visita a la Real Sociedad B.