Riazor mide el impulso del Cacereño

El triunfo ante el Mirandés abrió el curso con una alegría, pero el Cacereño debe demostrar que aquella actuación sólida y coral no fue solo un buen estreno. Su primera oportunidad llegará este domingo (12.00 horas) en Riazor. Allí espera el Deportivo Fabril, un filial atrevido y necesitado de respuesta después de comenzar la liga con una derrota en el campo del Mérida.

La segunda jornada del grupo 1 de Primera Federación enfrenta a dos equipos que dejaron sensaciones positivas en su debut, aunque únicamente los verdes encontraron premio. El conjunto de Julio Cobos superó por 1-0 a uno de los rivales llamados a ocupar la zona alta gracias al temprano gol de Tellechea y a un esfuerzo colectivo que le permitió proteger la ventaja. El filial coruñés cayó ante el Mérida en un duelo igualado resuelto mediante una acción de estrategia.

El Cacereño viaja con tres puntos que aportan confianza, pero sin espacio para la complacencia. Cobos subrayó el valor de comenzar ganando, aunque rebajó cualquier conclusión prematura. «La victoria te da tranquilidad y respalda un poco el trabajo que se está haciendo», explicó antes de advertir: «Debemos seguir haciendo bien las cosas y no creérnoslo».

La misma identidad lejos de casa

La visita permitirá comprobar si el Cacereño conserva una de las virtudes de la pasada temporada: su fortaleza como visitante. El equipo llegó a manejar fuera de casa registros del sexto o séptimo clasificado y Cobos no pretende alterar su planteamiento. La intención seguirá siendo defender juntos, correr cuando no tenga el balón y buscar la portería contraria tras recuperarlo.

«La idea va a ser la misma», aseguró el entrenador. El amplio césped coruñés tampoco modificará sus planes, ya que considera que la plantilla está habituada a superficies de esas dimensiones. Sí añade un estímulo especial. «Poder jugar en un estadio de Primera División como Riazor resulta motivante para cualquier futbolista», reconoció.

El técnico todavía ve margen de crecimiento. Hay conceptos por pulir y jugadores que deben mejorar su estado de forma, pero la victoria ante el Mirandés despejó parte de la incertidumbre propia del comienzo. Para Cobos, la prioridad es mantener la entrega mostrada en el Príncipe Felipe. «Si conseguimos ser un equipo, estaremos más cerca de ganar más partidos», resumió.

Alonso, baja; Monerris, duda

El Cacereño deberá recomponer su defensa por la ausencia de José Alonso, lesionado al final del estreno cuando el equipo ya había agotado sus cambios. La buena noticia es la recuperación de Víctor, mientras que Monerris será duda hasta última hora. El cuerpo técnico esperará al último entrenamiento para decidir sobre el atacante.

La baja de Alonso abre una incógnita en una línea que sostuvo al equipo ante el Mirandés. Iván Martínez ejerció como jefe de la zaga y Sergi López y Adri Expósito completaron una actuación segura. Por delante, Nico Conesa y Gete aportaron intensidad y desgaste, cualidades necesarias ante un rival dinámico.

Un filial que quiere mandar

Cobos define al Fabril como un equipo «alegre», con jugadores jóvenes, rápidos, desequilibrantes y atrevidos. Espera que el conjunto gallego trate de controlar el balón y construir desde la posesión. «Será un partido difícil, pero creo que nosotros también podemos hacerle mucho daño», afirmó el preparador verde.

Manuel Pablo coincide en la exigencia. El entrenador del Fabril destacó el carácter competitivo del Cacereño, su presión en campo contrario y su capacidad para cambiar de estructura. Esa variedad obligará a sus jugadores a interpretar bien cada fase. «Son capaces de cambiar de sistema en un momento dado», advirtió.

El filial deportivista estrena su condición de local con el traslado del encuentro desde Abegondo hasta Riazor debido a la demanda de entradas. Manuel Pablo entiende que el cambio solo puede transmitir «cosas positivas» a un grupo nuevo en la categoría que todavía está ajustando piezas. Manu Serrano, Ferran Seco y Yayo han completado una plantilla que ha perdido a Luisao y mantiene bajas importantes como las de Jairo y Manu Ferreiro.

Tras competir de tú a tú con el Mérida, el técnico coruñés reclama crecimiento con balón, ajustes defensivos y fortaleza mental para superar los momentos de dificultad. Enfrente tendrá a un Cacereño que ya enseñó su capacidad para resistir como bloque. Riazor medirá si los verdes pueden trasladar esas señas de identidad fuera del Príncipe Felipe y convertir el impulso de la primera victoria en un comienzo con continuidad.