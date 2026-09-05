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Baloncesto

El Cáceres pone a prueba su renovado proyecto en Badajoz

El equipo de Jacinto Carbajal juega este sábado (18.30) en Las Palmeras con entrada gratuita

Jacinto Carbajal, entrenador del Cáceres, durante la pasada temporada.

Jacinto Carbajal, entrenador del Cáceres, durante la pasada temporada. / Carlos Gil

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J. J. T.

Cáceres

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad disputa este sábado su primer amistoso de la pretemporada. El equipo de Jacinto Carbajal se enfrentará al Baloncesto Badajoz a las 18.30 horas en el Polideportivo Municipal Las Palmeras, con entrada gratuita.

La cita ofrecerá la primera oportunidad de comprobar la evolución de un proyecto renovado que apenas lleva unas semanas de trabajo. El Cáceres, que volverá a competir en Segunda FEB, parte como rival de superior categoría ante un Baloncesto Badajoz que prepara su regreso a Tercera FEB.

Más allá del resultado, el encuentro servirá para acumular minutos, avanzar en la adaptación de los recién llegados y construir la química de una plantilla con mayor profundidad. La dirección deportiva considera que dispone de once jugadores preparados para participar y casi dos opciones por posición.

Entre los fichajes aparecen James Potier y Antonio Burgos, mientras que el capitán Albert Lafuente ejercerá de referencia en la integración del plantel y la asimilación de la filosofía de Carbajal.

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El calendario verdinegro continuará el miércoles 9 con la primera cita ante su afición. El Multiusos acogerá a las 19.45 horas el Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad, convertido en el primer Memorial Lorenzo Díaz ‘Chipi’, frente al Coto Córdoba.

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