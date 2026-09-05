El Coria mete miedo en La Isla

4 - CORIA: Aarón, Currás, Calleja, Iñaki León, Jacobo (Sergio Gómez, min. 55), Edu Llorente (Tapia, min. 90), Alberto Moreno, Alex Blanco (Benji, min. 69), Gallastegi (Leitón, min. 55), Iván Ramos (Arcos, min. 69) y Palacín. 1 - BARAKALDO: Ispizua, Muguruza, Trigueros, Beñat Gómez (Troncho, min. 46), Calera (Zoilo, min. 71), Xemi Fernández, Ruiz (Castillo, min. 65), Huidobro, Collado (Mattheus, min. 65), Mateos (Camus, min. 46) y Okolo. GOLES: 1-0: min. 12, Palacín. 2-0: min. 30, Iván Ramos. 2-1: min. 39 Okolo. 3-1: min. 50 Palacín. 4-1:min. 90 Tapia. ÁRBITRO: Guillermo Cueto ( Delegación de Castilla y León). Mostró tarjetas amarillas a los locales Jacobo y Sergio Gómez y a los visitantes Calera, Troncho y Trigueros y al entrenador De la Sota. Roja directa a Xemi Fernández en el minuto 75. INCIDENCIAS: Partido de la segunda jornada del grupo 1 de Primera Federación disputado en el estadio de La Isla ante 915 espectadores.

La Isla ya sabe lo que es celebrar una victoria en Primera Federación. El Coria convirtió su estreno como local en la categoría en una tarde para el recuerdo al imponerse por 4-1 al Barakaldo. Pau Palacín, con un doblete, Iván Ramos y Tapia firmaron los goles de un conjunto celeste que respondió al duro estreno de Irún con pegada.

El Barakaldo comenzó mejor asentado sobre el césped y con un juego más ordenado. Al Coria le costó encontrar continuidad en los primeros compases y avanzaba más por impulsos que mediante posesiones largas. Sin embargo, uno de esos acelerones le permitió golpear muy pronto. Álex Blanco, activo durante la primera mitad, encontró a Pau Palacín y el delantero remató a placer para inaugurar el marcador en el minuto 12.

Gol para ganar confianza

El tanto dio confianza a los de Rai Rosa. Solo cuatro minutos después, Gallastegi tuvo en sus botas el segundo, aunque disparó por encima de la portería. Sí lo hizo el Coria a la media hora. Pau Palacín descargó hacia la banda derecha, Iván Ramos recibió y cruzó con la diestra al palo largo para desatar la euforia en La Isla.

Con el 2-0, el encuentro parecía encarrilado, pero el Barakaldo reaccionó. Mateos puso un centro al área en el minuto 39 y Okolo lo aprovechó para recortar distancias. Los vizcaínos incluso rozaron el empate antes del descanso, cuando Xemi Fernández no acertó a dirigir entre los tres palos un remate de cabeza tras un saque de esquina. El Coria se marchó a vestuarios por delante, aunque avisado de la capacidad de respuesta de su rival.

El Barakaldo trató de prolongar ese impulso al comienzo de la segunda mitad. Xemi Fernández dispuso de la primera oportunidad tras otro córner, pero disparó por encima de la meta de Aarón. La réplica local fue contundente y terminó por decidir el choque. En el minuto 50, Gallastegi sirvió desde la esquina y Pau Palacín conectó un espectacular remate para anotar su segundo tanto y establecer el 3-1.

Los jugadores del Coria saltan al terreno de juego. / ep

A partir de ahí, el Coria jugó con comodidad, encontró espacios y amenazó la portería de Ispizua. El guardameta evitó el cuarto tres minutos después con una gran intervención ante Gallastegi y volvió a aparecer en el 66 para detener el disparo de Palacio, después de una contra conducida por Álex Blanco. El Barakaldo, obligado a adelantar líneas, ya no transmitía la solidez del inicio y quedaba expuesto ante cada salida celeste.

La situación se complicó todavía más para los visitantes en el minuto 75. Xemi Fernández fue expulsado por una patada sobre Iñaki León cuando caía al suelo y dejó a su equipo con diez. Los de Rai controlaron sin sobresaltos el tramo final. Benji pudo ampliar la ventaja tras marcharse solo hacia la portería y ser derribado por detrás dentro del área. Pau Palacín asumió el lanzamiento para buscar el triplete, pero chutó por el centro e Ispizua detuvo el penalti.

Once inicial del Coria en el partido ante el Barakaldo. / EP

Todavía quedó tiempo para una ocasión en cada portería. Aarón blocó sin dificultades un intento de Mattheus y Tapia puso después el broche a la fiesta. Arcos progresó por la izquierda y la jugada terminó con el cuarto gol, celebrado por una grada que disfrutó del estreno de La Isla en Primera Federación.

El 4-1 confirmó la reacción del Coria después de la derrota de Irún y dejó sus tres primeros puntos en el casillero. Los celestes demostraron que pueden competir ante rivales experimentados y que la fortaleza de La Isla volverá a ser uno de sus principales argumentos. El próximo reto llegará en Lugo, donde el equipo de Rai buscará estrenar también su cuenta a domicilio.