El Extremadura se estrena en el Francisco de la Hera

Día grande para Almendralejo. El Extremadura vuelve a jugar un partido casi de fútbol profesional con el retorno de la Primera Federación al Francisco de la Hera. Esta tarde, ante el Racing de Ferrol, el municipal azulgrana espera vivir uno de esos ambientes de gala que hacen especial el fútbol en esta ciudad. A partir de las 18.15 horas arranca un partido en el que el Extremadura busca los tres primeros puntos de la temporada ante uno de los llamados a ser favoritos para ser campeón.

El técnico del Extremadura, David Rocha, tiene prácticamente a todos sus jugadores listos para el encuentro, incluidos Nordin y Héctor Areosa, los últimos en llegar, quienes ya tienen dorsal y entran en la convocatoria. Sólo queda despejar la duda de Luka Lecic, que no pudo estar la pasada semana en Logroño por molestias musculares.

El primero de esos grandes adversarios será un Racing de Ferrol construido para pelear por regresar al fútbol profesional. Rocha no escatima elogios: «Es un equipo con muy buenos jugadores, con un grandísimo entrenador, muchísima calidad, jugadores dinámicos y con personalidad para tener el balón». Destaca especialmente su capacidad para acumular futbolistas por dentro, generar superioridades, la profundidad de sus laterales y la movilidad de sus delanteros. «Es un auténtico equipazo, con muchos jugadores para elegir, confeccionado con el objetivo de volver al fútbol profesional». Pero el respeto no significa renuncia. El mensaje final del técnico resume perfectamente cómo quiere afrontar el estreno en casa: «Estoy convencido de que nosotros tenemos armas y argumentos suficientes para ganarles el partido».

El Racing de Ferrol llega al encuentro tras haber empatado a uno en campo del Arenas y también lo hace con dos refuerzos de última hora como son Etienne Eto’o, el que fuera hijo del exjugador del Barcelona o Mallorca; y Raúl Blanco.

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En el apartado de bajas, Unai Ropero y Álvaro Juan no estarán ante el Extremadura. Ropero continúa arrastrando molestias, aunque ya se ha reincorporado al trabajo con el grupo y su regreso parece próximo. Álvaro Juan sigue lesionado.