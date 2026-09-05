Paula Josemaría y Bea González protagonizan una remontada épica para alcanzar la final de Madrid

Paula Josemaría peleará por el título en Madrid después de protagonizar junto a Bea González una remontada memorable. La jugadora de Moraleja y su compañera levantaron un 5-0 en el tercer set, salvaron tres bolas de partido y derrotaron por 6-4, 2-6 y 7-5 a Claudia Fernández y Martina Calvo para alcanzar la final del Comunidad de Madrid P1.

El triunfo tuvo un valor especial. La joven pareja había cerrado a Bea y Paula el camino hacia la final en los dos últimos torneos y volvió a situarlas contra las cuerdas. Esta vez, sin embargo, la extremeña y la malagueña se negaron a repetir el desenlace.

El encuentro fue una montaña rusa desde el inicio. Josemaría y González se apuntaron una primera manga marcada por las alternativas y los intercambios de roturas, pero Claudia y Martina respondieron con autoridad en la segunda. El 6-4 y el 2-6 dejaron todo pendiente de un último set que parecía sentenciado cuando las jóvenes encadenaron cinco juegos y se colocaron a uno de la victoria.

Fue entonces cuando apareció la versión más combativa de Paula. Sin margen para otro error, la moralejana y Bea comenzaron a descontar juegos, resistieron ante tres pelotas de partido y encontraron en el «sí se puede» de la grada el impulso para completar una reacción memorable. No solo igualaron el 5-0: prolongaron su parcial hasta el 7-0 para cerrar un triunfo apoteósico.

Un triunfo de garra

«La victoria es de todo el equipo, de la garra que le ponemos y de no dejar de creer», explicó Josemaría. La extremeña reconoció que su compañera le insistía en que siguieran creyendo y recordó que, si sus rivales habían sido capaces de encadenar cinco juegos, ellas también podían hacerlo. «Había que tener fe», resumió.

Paula también destacó el apoyo de una grada entregada a la remontada. «Cuando gritaban “sí se puede”, yo me volví loca. Se me pone la piel de gallina al hablar de la cantidad de gente que nos está apoyando», señaló antes de expresar su deseo de ofrecer su mejor nivel en la final.

Bea describió una resistencia construida bola a bola. «Íbamos 5-0 y solo sentía que no me quería ir de la pista. La única forma de seguir era meter una bolita más y confiar en nosotras», relató. Esta vez, la fe sí tuvo premio.

En la final esperan Gemma Triay y Delfi Brea. Las número uno superaron por 6-2 y 6-4 a Ari Sánchez y Andrea Ustero y disputarán su decimocuarta final de la temporada en dieciséis torneos. Paula y Bea buscarán poner el broche a una semana inolvidable. La extremeña busca ahora el título en Madrid.