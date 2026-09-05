El Mérida busca en León su primer gran examen de la temporada

El Mérida afronta este domingo en el Reino de León su primer gran desplazamiento de la temporada. El conjunto de Fran Beltrán visita a la Cultural Leonesa a partir de las 16.00 horas, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada de Primera Federación que pondrá a prueba la capacidad competitiva de un equipo emeritense que quiere dar continuidad a su buen estreno liguero.

El escenario no será sencillo. La Cultural se estrena esta temporada ante su afición después de arrancar el campeonato con un empate sin goles frente al Barakaldo y lo hará en un Reino de León que se prepara para una de las citas más esperadas del inicio de curso. Un factor que Fran Beltrán tiene perfectamente identificado, aunque el técnico emeritense no quiere que el ambiente ni el potencial del rival condicionen a los suyos.

“Vamos allí, somos dos rivales de la misma categoría y estoy convencido de que si hacemos las cosas bien tenemos posibilidades de competir muy bien”, señalaba el entrenador del Mérida, que afronta con ilusión la visita a uno de los estadios de mayor capacidad de la categoría.

La solidez, como punto de partida

Beltrán tiene claro cuál debe ser una de las claves del encuentro: la organización defensiva. La Cultural cuenta con futbolistas capaces de atacar los espacios y generar peligro en las transiciones, por lo que el Mérida deberá mantener un alto nivel de concentración durante los 90 minutos.

“Muy importante estar sólidos, muy importante la organización defensiva”, insistía el técnico, que advertía de la profundidad de los jugadores del conjunto leonés y de las dimensiones del terreno de juego. “Jugamos contra un equipo que tiene jugadores que transitan muy bien, jugadores muy profundos. Jugamos en un buen campo, en un campo grande y tenemos que estar perfectos defensivamente si queremos competir”.

Para este encuentro recupera a Areso tras su sanción y mantiene las bajas conocidas de Aranda y Hugo Sanz, más alguna otra que no ha querido desvelar, lo cual podría provocar cambios en el once titular con respecto a la primera jornada, principalmente en las posiciones más ofensivas.

Un partido para saber competir

Más allá del planteamiento concreto, Beltrán quiso poner el foco en una de las características que considera determinantes en Primera Federación: la capacidad de sumar incluso cuando las circunstancias no permiten desarrollar el fútbol deseado.

“En esta liga ningún equipo, ningún equipo, da igual el presupuesto, el nivel, los jugadores, el entrenador, nadie juega bien 30 partidos en esta competición”, afirmó. Por eso, considera fundamental aprender a competir también en los días menos brillantes, afrontar posibles bajas o dificultades y conceder la mínima cantidad de ventajas al rival.

En León, además, los emeritenses pretenden que el encuentro se convierta en un partido largo, en el que el paso de los minutos juegue a su favor.

“Nos interesa que haya momentos que pasen pocas cosas. Nos interesa que el partido sea largo”, explicó Beltrán, consciente también de que será el primer encuentro de la Cultural en casa y de que el conjunto leonés tendrá que convivir con las expectativas de su estreno ante su público.

La Cultural espera a un Mérida “valiente”

Enfrente estará una Cultural Leonesa que llega a su debut como local después de sumar un punto en Barakaldo. Jandro Castro afronta con especial ilusión el estreno en el Reino de León, aunque tiene claro que el objetivo no puede quedarse únicamente en ofrecer una buena imagen.

“Supone ilusión, responsabilidad y hacer bien las cosas”, reconoció el técnico culturalista, que destacó además las buenas condiciones del terreno de juego para desarrollar el fútbol de su equipo. Pero por encima de todo, Castro tiene una prioridad: “Además de dar una buena imagen delante de la afición, hay que ganar”.

Un debut en casa en el que no estarán ni Antón Escobar, que está en la recta final de su recuperación, ni Róber Pier, que necesitará algún tiempo para ponerse al mismo nivel físico que sus compañeros.

El entrenador leonés espera un partido exigente ante un Mérida al que considera uno de los equipos llamados a pelear por la zona alta. Castro destacó especialmente su valentía y su capacidad para alternar diferentes registros durante los encuentros.

“Intenta jugar, sobre todo en campo rival, aprieta fuerte en bloque alto, pero también son ordenados en bloque bajo”, explicó el técnico de la Cultural, antes de dejar clara su valoración sobre el conjunto emeritense: “No tengo dudas de que será un equipo que peleará por estar arriba, es un equipo valiente”.