Fútbol. Segunda Federación
De vuelta a la jungla: el Don Benito inicia en Lebrija su aventura en Segunda RFEF
El cuadro rojiblanco visita al Atlético Antoniano con el objetivo de puntuar y comenzar con buen pie la campaña
Samuel Sánchez
Vuelve el Don Benito, regresa el fútbol a Segunda Federación y rebosa la ilusión entre la parroquia rojiblanca por ver de nuevo a su equipo. Casi 120 días después de estallar de felicidad tras el ascenso y campeonato liguero cosechado en Navalmoral de la Mata con un gol heródico de Carlos López sobre la bocina, el conjunto calabazón se estrena en la competición doméstica dos temporadas después, pero lo hace con un mismo denominador común: el entrenador. José Carlos Prieto 'Canica', integrante en última instancia de la última aventura en Segunda Federación del Don Benito, y uno de los principales artífices del ascenso del pasado año, será el comandante de la nave calabazona en esta nueva aventura por una jungla, la de Segunda Federación, en la que el principal objetivo no será otro que el de la supervivencia.
El Don Benito inaugura esta nueva e ilusionante temporada y lo hace visitando el siempre complicado feudo del Atlético Antoniano, equipo al que ya conoce de su anterior etapa en la categoría. De hecho, en la última visita rojiblanca de hace dos temporadas a Lebrija, el conjunto andaluz se impuso por 1-0.
Ahora la situación promete ser completamente diferente. Entonces el Don Benito cerraba como colista la clasificación a años luz de la permanencia, mientras que el Antoniano peleaba por cotas altas de la clasificación.
El Don Benito ha cambiado, y mucho, sobre todo en lo que a la plantilla se refiere. Jorge Mendoza ha confeccionado un equipo para buscar la salvación, pero con algunas incorporaciones que pueden ser importantes a la hora de poder luchar por ese objetivo. Los Gorka Santamaría, Nacho Goma o Samu Gomís, jugadores contrastados, están llamados a tener un peso importante en los esquemas de Prieto. Otros, ya asentados en la plantilla y fundamentales la pasada temporada para conseguir el ascenso como Carlos López, César Llera o Rubén Sánchez, también tendrán su cota de protagonismo.
Muchas probaturas
Prieto ha venido haciendo numerosas probaturas durante la pretemporada, que para eso está, pero en su último encuentro amistoso disputado el pasado domingo en casa ante el Calvo Sotelo Puertollano no dejó excesivas pistas para su primer once inicial. Cierto es también que el técnico pretende adaptarse a las dimensiones y circunstancias del terreno de juego lebrijano. Así las cosas, todo parece indicar que su portero titular será, al menos por el momento, César Llera. También se prevé que sean titulares jugadores como Keita en la medular o Gorka Santamaría en la punta del ataque.
Alineaciones probables
Don Benito: César Llera, Raúl Castro, Rubén Sánchez, Philip, Samu Gomís, Keita, Nacho Goma, Asier, Pavón, Gorka Santamaría, Copete.
Atlético Antoniano: Matías, Ricky, Melli, Jesús, Marckus, Arana, Ale Rico, Pablo Muñoz, Luis Navarro, Carrascal, Michael.
Árbitro: Abraham Belloso (Comité de Madrid)
Estadio: Municipal de Lebrija.
Hora: 19.00.
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