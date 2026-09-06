El atleta extremeño David Barroso recibe la Orden Deportiva Hernando de Soto

El atleta de Zafra David Barroso, perteneciente al Capex, ha recibido la Orden Deportiva Hernando de Soto, una de las distinciones con mayor tradición del deporte regional y que reconoce cada año a algunos de los deportistas extremeños más destacados.

Barroso entra así a formar parte de la amplia nómina de premiados por una orden instituida en 1968 en Barcarrota y que durante décadas ha distinguido los méritos de numerosas figuras del deporte de la región. La elección corresponde a un jurado compuesto por periodistas deportivos de diferentes medios de comunicación extremeños.

En su caso, el reconocimiento llega después de dos temporadas que le han permitido dar un importante salto en su carrera y asentarse en la élite nacional e internacional de los 800 metros, distancia en la que se ha convertido en uno de los principales referentes españoles.

Del oro universitario al Mundial

El atleta zafrense vivió ya en 2025 uno de los mejores años de su trayectoria. Barroso se proclamó campeón de los Juegos Mundiales Universitarios celebrados en Alemania, donde conquistó la medalla de oro en los 800 metros.

Ese mismo año consiguió además clasificarse para el Campeonato del Mundo de Atletismo de Tokio, en el que alcanzó las semifinales de la prueba, confirmando su progresión entre los mejores mediofondistas del panorama internacional.

Los resultados tuvieron continuidad durante 2026. El extremeño se proclamó campeón iberoamericano de 800 metros en Lima (Perú), añadiendo un nuevo título internacional a su palmarés.

Un 2026 de confirmación

La presente temporada ha servido para consolidar definitivamente a Barroso entre los mejores especialistas nacionales. El atleta de Zafra conquistó el Campeonato de España absoluto de 800 metros, uno de los grandes objetivos de su carrera, y elevó además su mejor marca personal hasta 1:43.60.

Su gran rendimiento tuvo continuidad en el Campeonato de Europa de Birmingham, donde consiguió acceder a la final continental y terminó en una destacada cuarta posición, quedándose a solo cuatro centésimas de la medalla de bronce.

Más recientemente, Barroso volvió a subir a un podio internacional al conseguir la medalla de plata en los Juegos Mediterráneos, completando así una temporada en la que se ha confirmado como uno de los nombres propios del atletismo extremeño y español.

Una trayectoria ascendente y unos resultados que han llevado al jurado de la Orden Deportiva Hernando de Soto a distinguir al atleta zafrense con un galardón que suma ahora a un palmarés cada vez más destacado.