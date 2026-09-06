El Barça abochorna al Valencia con otra manita: la tercera del campeón

Cuando Stole Dimitrievski hizo la primera parada, ya había encajado tres goles. Uno, para fortuna del Valencia, anulado por tener Lamine Yamal los dedos del pie derecho demasiado largos. El extremo era una incógnita antes de empezar el partido, pero se transformó en una demoledora certeza en cuanto pisó el campo, sin reservas, sin síntomas de ese dolor que le impidió entrenar el sábado y arrastró al Barça a una veloz carrera en esta Liga que nadie sostiene, dice la clasificación. En el fondo, pudo agradecer el Valencia que la manita vaya a pasar desapercibida. También encajó cinco el Elche (0-5) y el Rayo (5-2). El Athletic se salvó (2-0).

Marcó dos goles Lamine Yamal a pase de Fermín y marcó Fermín antes de que Dimitrievski se luciera después de recoger tantas veces el balón desde el fondo de la portería en el constante asedio que sufrió el Valencia en el primer tiempo, extenuante y asfixiante al unirse al bochorno climatológico y futbolístico de la tarde levantina.

Raphinha, el pichichi, no faltó a la cita, con el sexto gol en cuatro jornadas, ni tampoco Anthony Gordon para dar una asistencia, la cuarta, y recordman en esta faceta tratándose de un debutante. Falló, no obstante, en el remate: tuvo dos ocasiones claras y esos errores y otros de los demás, evitaron una mascletá de antología. Fueron cinco con la posterior intervención de Pedri y el segundo gol legal de Lamine Yamal cuando ya había debutado Gabriel Jesús, y pudieron ser diez.

El Barça no perdonó a un Valencia al que ha vapuleado en las dos últimas campañas, excepto en el último e irrelevante epílogo de la pasada Liga. Ni se apiadó con la crispación de la hinchada hacia sus dirigentes, su entrenador y sus jugadores, a los que no ha visto ganar en las cuatro jornadas. Ni se sensibilizó por tratarse de la última visita a Mestalla, 101 años después de la primera.

No es el viejo recinto aquel campo de minas del pasado siglo, una plaza casi inasequible para los forasteros, especialmente para el maltratado Barça, pero tampoco es tan fiero el equipo que defiende el escudo. Decrépito como el campo. El Valencia tendrá listo el Nou Mestalla el próximo verano. Lleva más retraso que el Camp Nou.

Un niño parece llorar durante el Valencia-Barça en Mestalla. / Eduardo Ripoll / LEV

Pero el Barça, en cambio, va adelantado a su tiempo con un fútbol avasallador. La frecuencia rematadora, altísima, es consecuente con la estupenda presión que ejerce el equipo en la mitad de campo del rival. Lamine Yamal es el que menos, pero su mera presencia paraliza a su marcador. El pobre Jesús Vázquez comprobó el tormento que viviría cuando a los 6 minutos el extremo elevaba una suave vaselina ante la que Dimitrievski reaccionó tarde. Y peor estuvo el meta dos minutos después en el segundo tiro de Lamine Yamal anulado.

Nada invitaba a sospechar que el partido no hubiera quedado sentenciado en el descanso, y mucho menos cuando Raphinha anotaba el 0-3 a los cinco minutos de la reanudación. El maltrato del Barça no se extendió en el marcador, pese a las ocasiones que se iban sucediendo, aunque siguió en el juego pese a los cambios que interrumpieron el juego, más quue las faltas.

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Rodrigo se estrenó como titular -Xavi Espart, en cambio, es inamovible en el lateral- y su presencia dio empaque al equipo. Recordará más, con el tiempo, las anécdotas que el resultado. Se cargó sin querer a Eric y concedió media ocasión al Valencia cuando aún estaba vivo.