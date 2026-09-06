El Cacereño suma un punto de mérito tras resistir al Fabril en Riazor

1 - DEPORTIVO FABRIL: Álex Marqués; Quique Teijo, Samu Fernández, Manu Serrano (Ferrán Seco, min. 16), Iker Vidal, Koke San José (Yayo, min. 76), Rubén López; Adrián Guerrero (Domínguez, min. 63), Álvaro Fraga (Mauro Valeiro, min. 76), Kevin Sánchez, Martín Ochoa (Justino, min. 63). 1 - CACEREÑO: Diego Nieves, Sergi López, Expósito (Iván Fernández, min. 70), Martínez, Molina, Navarro, Gete, Nico Conesa (Toño Calvo, min. 46), Tellechea (Sevila, min. 58), Artola (José González, min. 81), Osama (Runy, min. 70). GOLES: 0-1 (16´ ) Tellechea. 1-1 (50´) Rubén López. ÁRBITRO: Francisco Crespo Puente (Colegio cántabro). Tarjetas amarillas a Álvaro Fraga; Nico Conesa. INCIDENCIAS: Partido de la segunda jornada del grupo 1 de Primera Federación disputado en el estadio de Riazor ante 1.086 espectadores.

El Cacereño no pudo encadenar su segunda victoria de la temporada, aunque logró sumar un valioso punto en Riazor frente al Deportivo Fabril (1-1). El empate dejó un sabor agridulce a los de Julio Cobos, que dominaron los primeros 20 minutos y se adelantaron en el marcador, pero después tuvieron que resistir el empuje de un filial gallego que encontró la igualada tras el descanso. Con el ritmo ya muy castigado por el cansancio, el equipo verde dispuso en el último suspiro de una ocasión clarísima para llevarse el triunfo.

Tellechea premia el buen comienzo

El Cacereño entró mejor al partido. Controló el balón, lo movió con velocidad y pronto comenzó a acercarse a la portería contraria. En el minuto 6 pudo llegar el primer gol, cuando Osama aprovechó una indecisión de la defensa local para plantarse solo ante Álex Marqués. El guardameta del Fabril, sin embargo, adivinó sus intenciones y evitó el tanto.

La ocasión no despertó a los gallegos, que continuaban incómodos sobre el césped. Mucha culpa de ello la tenía un Cacereño que apenas dejaba respirar ni pensar a su rival. El equipo verde mantenía un férreo control del esférico y aprovechaba las imprecisiones locales para seguir merodeando el área.

Así llegó el 0-1, superado el cuarto de hora. Tellechea sacó partido de un nuevo error defensivo para lanzar una rápida transición, presentarse en el área y batir a Álex Marqués. La jugada supuso un doble golpe para el Fabril, ya que su central Manu Serrano tuvo que abandonar el terreno de juego tras sufrir un golpe en la cabeza.

El partido parecía haberse puesto de cara para los extremeños, pero el gol terminó despertando al filial deportivista. El conjunto gallego se sacudió la presión, comenzó a discutirle la posesión al Cacereño y ganó metros. En el minuto 25 estuvo cerca de empatar en una internada de Guerrero culminada con una volea de Álvaro Fraga que obligó a Diego Nieves a lucirse.

Felicidad de los jugadores del Cacereño tras el gol de Tellechea. / MONCHO FUENTES / área 11

A partir de ese momento, el dominio pasó a ser local. El Fabril se adueñó del balón y empezó a llegar con mayor peligro al área extremeña. En el minuto 36, Nieves volvió a intervenir con apuros para desbaratar un remate con la izquierda de Álvaro Fraga. Apenas un minuto después, un gran centro de Guerrero encontró a Kevin Sánchez, cuyo remate se estrelló en el larguero.

La acción vino acompañada de polémica. Martín Ochoa reclamó penalti y el colegiado acudió al monitor para revisar la jugada, pero finalmente decidió no señalar nada, para enfado de la grada.

El asedio gallego no cesó hasta el descanso. El Cacereño sufrió para conservar su ventaja durante unos minutos en los que apenas consiguió abandonar su propio campo.

Rubén López encuentra la escuadra

El guion se mantuvo tras el paso por los vestuarios. El Fabril dominaba y buscaba el empate, mientras que el conjunto verde trataba de aprovechar los espacios a la contra para sentenciar. Fueron los locales quienes encontraron premio en el minuto 55. Guerrero protagonizó una nueva cabalgada por la derecha y puso un centro medido para Kevin Sánchez, que cedió el balón a Rubén López en la frontal. Este conectó un disparo que se coló por la escuadra, lejos del alcance de Nieves.

El filial gallego quiso aprovechar el impulso del empate y, en la acción siguiente, Samu Fernández estuvo a punto de rematar un saque de esquina. La réplica del Cacereño llegó en el minuto 57, con una falta directa ejecutada por Gete que salió rozando la portería.

Ambos entrenadores comenzaron entonces a mover sus banquillos. El Fabril fue perdiendo fuerza con el paso de los minutos y el Cacereño dejó de sufrir tanto, aunque tampoco encontraba la profundidad necesaria para volver a adelantarse. Justino, que había entrado en el minuto 65, tuvo el segundo de los gallegos con un remate desviado.

Runy acaricia la victoria

La última oportunidad fue para los de Julio Cobos. Ya en el minuto 90, Runy dispuso de una ocasión clarísima, pero Álex Marqués respondió con una gran intervención para evitar el triunfo extremeño.

El Cacereño regresó así de Riazor con un empate después de un encuentro de luces y sombras. El equipo verde comenzó con autoridad, supo sufrir cuando el Fabril dio un paso adelante y todavía tuvo la victoria a su alcance en el último suspiro, aunque le faltó continuidad y profundidad durante buena parte del encuentro.