El Extremadura Pebetero suma dos top 10 en Galicia pese al accidente de David Chamorro

El Extremadura Pebetero vivió este domingo una jornada marcada por el fuerte accidente sufrido por David Chamorro durante la primera edición de la clásica Os Reis Da Terra, disputada en Galicia, aunque el conjunto extremeño logró sobreponerse al percance y colocar a dos corredores entre los diez primeros de una prueba especialmente exigente.

El incidente se produjo en torno al kilómetro 17 de la carrera, cuando Chamorro se vio implicado en un accidente con una moto de la Guardia Civil perteneciente al dispositivo de la propia prueba durante una maniobra de adelantamiento.

El corredor fue evacuado rápidamente en ambulancia a un centro hospitalario, donde permaneció varias horas sometiéndose a distintas pruebas médicas. Según informó posteriormente el equipo, no se le detectaron fracturas ni daños orgánicos, aunque presenta numerosas abrasiones y quemaduras por diferentes partes del cuerpo.

Chamorro recibió posteriormente el alta hospitalaria y emprendió el regreso a su domicilio en un vehículo del Extremadura Pebetero. Las lesiones obligarán al ciclista a guardar el periodo de recuperación necesario y dan por finalizada su temporada competitiva.

Pese al impacto que tuvo el accidente en el equipo, sus compañeros lograron mantenerse en la pelea en una carrera de enorme dureza, hasta el punto de que únicamente 25 corredores consiguieron llegar a meta.

El mejor clasificado del Extremadura Pebetero fue Joserra Jiménez, que concluyó en sexta posición, mientras que Manuel Rodríguez finalizó décimo, permitiendo al conjunto extremeño colocar a dos ciclistas dentro del top 10.

También completaron la prueba Paco Fernández, en el puesto 14; Pablo Antúnez, decimoquinto; Mateo Leiva, vigésimo, y Pablo Leno, vigesimotercero. Leiva, además, afrontaba su debut con el equipo y su estreno en una prueba de carretera.

Gallego vuelve ganando

La nota más positiva de la jornada llegó desde Huelva. Alberto Gallego regresó a la competición después de aproximadamente dos meses apartado de las carreras como consecuencia de la grave caída que sufrió en la pasada Vuelta a Madrid.

El ciclista reapareció en la 76ª edición del Gran Premio Bollullos del Condado y lo hizo con un destacado resultado, al imponerse en la categoría sub-23.

Gallego formó parte de una escapada de siete corredores que terminó jugándose la victoria al sprint y culminó su regreso a la competición con el triunfo entre los ciclistas sub-23.

El Extremadura Pebetero afronta ahora la preparación de la Vuelta a Salamanca, última vuelta por etapas de su calendario esta temporada, que se disputará los próximos días 18, 19 y 20 de septiembre.

El conjunto extremeño cuenta con el patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deporte, Pebetero Servicios y Formación, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Zafra y Bicicletas Rodríguez.