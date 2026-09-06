El Mérida desafía a la Cultural, pero cae con diez en León

1 - CULTURAL LEONESA: Parera; Iago López, Jaso, Jaime Vázquez, Oier López (Pomares, min. 82); Sergi Maestre (Ángel Algobia, min. 63), Bicho (Jon, min. 90); Pedro Benito (Hugo García, min. 90), Álex Cardero (NDiaye, min. 82), Queipo; Jorge Delgado. 0 - MÉRIDA: Adrián; Alejandro Jay, Nacho González, Hugo Carrillo (Koné, min. 86), Barbu (Sofiane, min. 73); Gio, Martín Solar (Guagua, min. 86); Javi Areso, Beneit, Sandoval (Jota, min. 86); Hallsson (Fito, min. 73). GOL: 1-0: minuto 65, Pedro Benito. ÁRBITRO: Álvaro Juncal Moreira (Colegio gallego). Tarjetas amarillas a los visitantes Gio, Sofiane y Hugo Carrillo. Tarjeta roja al visitante Gio por doble amarilla (min. 72). INCIDENCIAS: Estadio Reino de León. 5.715 espectadores.

El Mérida se estrenó con derrota en su visita al Reino de León, donde la Cultural Leonesa se llevó los tres puntos gracias a un solitario gol de Pedro Benito (1-0). El conjunto romano compitió de igual a igual durante buena parte del encuentro, pero se marchó de vacío después de encajar mediada la segunda mitad y quedarse con diez jugadores por la expulsión de Gio. Los de Fran Beltrán buscaron el empate hasta el último instante, aunque no encontraron el acierto necesario.

El conjunto leonés comenzó tratando de imponer su condición de local y asumió una mayor cuota de posesión desde los primeros compases. La Cultural quiso llevar la iniciativa mediante combinaciones largas para mover de un lado a otro a un Mérida que, sin embargo, se mostró bien organizado y apenas concedió espacios.

El equipo extremeño tampoco renunció al balón cuando consiguió recuperarlo. Los romanos fueron capaces de enlazar posesiones prolongadas y dificultaron la presión culturalista. El equilibrio fue la tónica dominante durante el primer cuarto de hora, con mucha disputa en la zona central y pocas aproximaciones de verdadero peligro.

Gio marca, pero el VAR interviene

La primera ocasión clara llegó en el minuto 19. Oier López aprovechó un error de Jay para internarse en el área y poner un balón atrás. El esférico rebotó primero en un defensor visitante y después en Adrián antes de estrellarse contra el poste. Cardero recogió el rechace, pero no consiguió enviarlo a la red.

El susto no cambió el guion de un partido marcado por la igualdad. Superada la primera media hora, el Mérida estuvo muy cerca de adelantarse con una acción espectacular. Gio conectó un extraordinario remate de chilena que acabó en gol, aunque el colegiado anuló el tanto después de revisar la jugada en el VAR.

El encuentro se abrió entonces y entró en una fase de alternativas. En el minuto 38, Sandoval dispuso de otra buena oportunidad para los romanos, pero su remate fue despejado por un defensor local en el primer palo. El rechace cayó a Gio, cuyo lanzamiento se marchó fuera.

La respuesta de la Cultural fue inmediata. Cardero recibió en el pico del área, recortó ante su marcador y sacó un disparo que se perdió por muy poco junto a la portería extremeña. Antes del descanso todavía tuvo que intervenir Parera para evitar el gol del Mérida. Javi Areso probó fortuna con un lanzamiento que el guardameta culturalista desvió con apuros.

El marcador permaneció sin goles al término de una primera mitad equilibrada, con alternativas y en la que el conjunto romano había demostrado que podía discutirle el partido a la Cultural.

Pedro Benito rompe la igualdad

Tras el paso por los vestuarios, el Mérida salió con una marcha más. El equipo de Fran Beltrán dio un paso adelante, aumentó su presencia con el balón y trató de instalarse en campo contrario, aunque sin conseguir transformar ese dominio territorial en ocasiones claras.

La Cultural encontró una oportunidad inmejorable al cumplirse el primer cuarto de hora de la segunda parte. Pedro Benito robó el balón y se plantó completamente solo ante Adrián. El delantero superó al guardameta con una precisa vaselina, pero la celebración volvió a quedar interrumpida por el VAR. Después de revisar la acción, el colegiado anuló el tanto por una falta previa.

Acción del partido entre el Mérida y la Cultural Leonesa en el Reino de León. / AD Mérida

Los leoneses no tardaron en encontrar de nuevo el camino del gol. Esta vez sí fue definitivo. En el minuto 65, Oier López puso un excelente centro desde la izquierda y Pedro Benito apareció en el área para cabecear el balón al fondo de la red.

El 1-0 cayó como un jarro de agua fría sobre el conjunto romano. La Cultural trató de aprovechar el desconcierto visitante y pudo ampliar su ventaja en el minuto 70, cuando Pedro Benito volvió a aparecer con un disparo que Adrián consiguió desviar a saque de esquina.

El Mérida reaccionó de inmediato y dispuso de una magnífica ocasión para igualar. En el minuto 71, Hallsson conectó una volea que salió mordida, pero obligó a Parera a intervenir para enviar el balón a córner.

La expulsión de Gio complica la reacción

El partido se torció todavía más para los extremeños apenas un minuto después. Gio vio la segunda cartulina amarilla y fue expulsado, por lo que dejó al Mérida en inferioridad numérica cuando todavía restaba más de un cuarto de hora para el final.

Pese a jugar con diez, los de Fran Beltrán no bajaron los brazos. El conjunto romano continuó buscando una oportunidad que le permitiera rescatar al menos un punto y logró generar peligro durante el tramo final.

En el minuto 85, Jay puso un centro al área que Beneit consiguió rematar, aunque su cabezazo se marchó por encima del larguero. Fue una de las últimas opciones de un Mérida que mantuvo la fe hasta el último instante.

La Cultural supo gestionar los minutos finales, cerró espacios y defendió con orden para conservar su mínima ventaja. El conjunto extremeño continuó intentándolo, pero terminó pagando su falta de acierto en los metros decisivos.

El pitido final confirmó la primera derrota de la temporada para el Mérida. Los romanos dejaron buenas sensaciones competitivas en el Reino de León, aunque regresaron sin premio después de un encuentro muy igualado que terminó condicionado por el gol de Pedro Benito y la posterior expulsión de Gio.