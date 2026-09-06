El Moralo gana el partido de la jornada y el Castuera es líder

El Castuera, el último equipo que consiguió plaza la pasada temporada, es el primero al termino de la jornada inicial en el grupo extremeño de Tercera Federación. El sábado goleo 5-0 al Gévora (Brayan David 2, Gonzalo 2 y Diallo) y encabeza la tabla gracias a este resultado. En esta primera jornada se registraron tres empates (el 2-2 del Jaraíz con el Pueblonuevo fue el más llamativo) y también ganaron Moralo, Cabeza del Buey, Azuaga, Zafra y Llerenense.

Moralo 2-Villanovense 1

En el partido, en apariencia, más atractivo de la jornada, triunfo de los de José Antonio Ruiz que remontaron para arrancar la liga con tres puntos. Con disparo desde medio campo adelanto Jhojan ‘Meño’ a los visitantes (min. 7) para el 0-1 al descanso. En la reanudación empató Isma (min. 54) y poco después Carlos Cinta hacía el definitivo 2-1 (min. 57) en el reencuentro del emeritense con el gol en Extremadura.

Montijo 1-Cabeza del Buey 3

El equipo revelación de la pasada temporada aspira a subir otro escalón, como demuestra el triunfo a domicilio. Pese a las bajas por sanción, y liderados por el incombustible Luismi Bueno, el Cabeza del Buey superó al Montijo que intentara adaptarse pronto a una nueva renovación de su plantilla. 0-2 al descanso con los tantos de Sako (min. 19) y Jared (min. 40). En el tramo final recortó Junior para los montijanos (m. 80) y en el último minuto Juan Justicia hizo el 1-3.

Plasencia 0-Santa Amalia 0

Reparto de puntos sin goles en uno de los tres partidos matinales de esta primera jornada del campeonato. El Plasencia se quedó con un futbolista menos tras la expulsión de Moha (minuto 22) pero aún así compitió por la victoria frente a un Santa Amalia que también manejó opciones de triunfo. Ambos estrenaron su casillero con este resultado de tablas. Señalado retorno de la Unión a Tercera.

Pueblonuevo 2-Jaraíz 2

Un punto para cada equipo, en partido que cambio de escenario y se jugó en Jaraíz porque el campo de Pueblonuevo del Guadiana no ha llegado a tiempo a este inicio de liga en sus trabajos de reforma. Dos veces se adelantaron los pacenses con tantos de Germán (m. 23) y Manuel Lozano (m. 40) y otras dos empató el equipo verato con doblete de David Pérez (min. 38 y 44). El 2-2 que ya reflejaba el descanso fue el marcador al final.

Villafranca 1-Azuaga 4

El triunfo a domicilio más contundente. El Azuaga empieza con solvencia, fiel a su potencial de las últimas temporadas ante un Villafranca superado . Al descanso 0-1 con el tanto de Juampe (min. 30); doblete de Juanillo para un 0-3 casi definitivo (min. 54 y 76). Hizo Iván Vázquez el tanto del honor local (min. 85) pero en el descuento Luis Prieto completó la goleada.

Quintana 0-Zafra 1

En el mismo campo en el que ascendió el pasado mayo en eliminatoria entre campeones de grupo, ganó el Zafra en su estreno en Tercera. El equipo de Quintana de la Serena no pudo puntuar en su regreso a categoría nacional, cuarenta y dos años después. El tanto de Juanjo Chavalés (uno de los fichajes más mediáticos del verano) en el minuto 32 de partido decidió el enfrentamiento entre dos de los cinco equipos que han ascendido.

Jerez 2-Puebla 2

Chema Chávez, máximo goleador de este grupo el año pasado con 21 tantos, comenzó la nueva temporada con doblete. Eso sí, no pudo celebrar la victoria de su equipo que cedió un empate ante un combativo Puebla. De penalti marcó Chávez el 1-0 al descanso (min. 41); Higor Rocha dio la vuelta al resultado poniendo con dos goles el 1-2 (min. 53 y 84) y repitió Chema Chávez (min. 87) para anotar en golpe franco el definitivo 2-2.

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Llerenense 1-Guadiana 0

El gol de Tijan al borde del intermedio (min. 44) fue decisivo para que los tres puntos se quedaran en el “Fernando Robina”. Los de Llerena vencieron y aspiran a mejorar sus registros de la liga anterior. Para el equipo de Guadiana deberá esperar el estreno de su puntuación tras volver este año a la Tercera Federacion tras superar en el final de la pasada temporada al Castuera, en el cruce definitivo por el ascenso desde Primera División Extremeña.