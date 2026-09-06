Paula Josemaría se queda a un paso del título en Madrid

La extremeña Paula Josemaría se quedó a las puertas del título en el Madrid P1 de Premier Padel. La jugadora de Moraleja y Bea González comenzaron mandando en la final, pero no pudieron contener la reacción de Gemma Triay y Delfi Brea, que remontaron para imponerse por 6-7 (5), 6-3 y 6-3 y reforzar su liderato en el circuito mundial.

La pareja formada por Josemaría y González aspiraba a culminar una semana de enorme exigencia después de alcanzar la final con una espectacular remontada en semifinales. Las número uno, sin embargo, volvieron a demostrar su fortaleza mental y su regularidad en los momentos decisivos para conquistar su sexto título de la temporada.

Primer set de máxima tensión

La final comenzó marcada por las constantes roturas de servicio y por la dificultad de ambas parejas para consolidar sus ventajas. Josemaría y González consiguieron ponerse por delante por primera vez con 5-4, aunque la igualdad condujo el desenlace hasta el desempate.

En el ‘tie break’, las número dos volvieron a verse contra las cuerdas. Triay y Brea tomaron una ventaja de 5-2, pero Josemaría y González respondieron con cinco puntos consecutivos para adjudicarse la primera manga por 7-6 (5).

El golpe obligaba a reaccionar a las líderes del circuito, que habían mostrado algunas dudas durante el primer parcial. Lejos de acusar la pérdida del set, Triay y Brea elevaron su nivel, redujeron los errores y comenzaron a imponer una mayor solidez en los intercambios.

El segundo parcial cambió por completo el desarrollo de la final. Triay y Brea encontraron mejores sensaciones y lograron neutralizar el juego ofensivo de Josemaría y González. Las número uno se llevaron la manga por 6-3 y trasladaron toda la presión al set definitivo.

Paula y Bea trataron de recuperar la iniciativa, pero sus rivales mantuvieron la misma regularidad. Triay y Brea volvieron a imponerse por 6-3 en la tercera manga para completar la remontada y levantar el trofeo en Madrid.

Ahora, el Major de París

La derrota deja a Paula Josemaría y Bea González sin premio después de un torneo en el que habían vuelto a exhibir su capacidad competitiva. Las número uno, por su parte, ampliarán desde este lunes hasta los 2.460 puntos su ventaja en la Race, dando otro paso importante en la lucha por terminar la temporada en lo más alto.

Triay y Brea han conseguido cambiar además la dinámica de sus enfrentamientos ante Josemaría y González. Paula y Bea habían sido uno de sus rivales más incómodos durante la primera mitad de la temporada, pero los dos últimos duelos han terminado del lado de las líderes: Málaga y Madrid.

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Paula Josemaría tendrá pronto la oportunidad de resarcirse. El circuito afrontará esta misma semana una de sus citas más importantes con el Major de París, en el escenario de Roland Garros, donde la extremeña ya sabe muy bien lo que es ganar. Ahora tratará de repetirlo junto a Bea González para reducir nuevamente la distancia respecto a las número uno.