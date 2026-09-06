Remontada y victoria a lo grande del Don Benito en su regreso a Segunda Federación

FICHA TÉCNICA 1- Atlético Antoniano: Matías, Pedro Melli, Carrascal, Jesús García, Gálvez, Nando, Álex Rico, Rodri (Juan Almeida, min. 70), Caro (Ricky Castro, min. 90), Carlos Hernández (Marckus, min. 90), Divino. 2- Don Benito: Llera, Rubén Sánchez, Lolo Pavón, Samu Gomis (Phillip, min. 46), Raúl Castro, Mancha (Carlos López, min. 46), Keita (Nacho Goma, min. 46), Asier (Emmanuel, min. 46), Antonio Pavón (Brian, min. 46), Gorka Santamaría, Copete. Goles: 1-0 Jesús García (min. 44); 1-1 Gorka Santamaría (min. 48); 1-2 Antonio Pavón (min. 79). Árbitro: Abraham Belloso (Comité de Madrid). Amonestó a los locales Álex Rico y Márquez y a los visitantes Antonio Pavón, Lolo Pavón, Gomis y Raúl Castro. Incidencias: encuentro correspondiente a la primera jornada de liga del grupo cuarto de Segunda Federación disputado en el Municipal de Lebrija ante la presencia de 2.000 aficionados, unos 200 de ellos del Don Benito.

El Don Benito ha regresado a Segunda Federación de la mejor manera posible, por la puerta grande y con una remontada de carácter ante el Atlético Antoniano (1-2) en el siempre complicado Municipal de Lebrija.

Los rojiblancos comenzaron bien y Pavón dispuso a los tres minutos de la primera gran ocasión del encuentro para los visitantes, aunque su remate terminó en las manos del guardameta local. Copete reclamó después un posible penalti antes de que el Antoniano creciera y comenzara a tener más presencia con balón y más acercamientos, algunos de ellos con cierto peligro sobre la portería.

El partido pudo cambiar en el minuto 33, cuando el colegiado señaló un discutido penalti favorable a los locales. Carrascal tomó la responsabilidad, pero Llera respondió con una magnífica parada. El golpe para los calabazones llegó justo antes del descanso, cuando Jesús García cazó un balón suelto en la frontal y adelantó al Antoniano.

Carrusel de cambios al descanso

José Carlos Prieto ‘Canica’ reaccionó con cuatro cambios al descanso y el Don Benito salió transformado. Nada más comenzar la segunda mitad, Emmanuel forzó un penalti que Gorka Santamaría convirtió para firmar el empate y su primer gol oficial como rojiblanco. A partir de ahí, el conjunto visitante mejoró, equilibró el encuentro y consiguió reducir el dominio del Antoniano.

Noticias relacionadas

Todo ello hasta que la recompensa llegó en el tramo final. Una formidable contra del Don Benito terminó en las botas de Antonio Pavón, que culminó la acción para establecer el 1-2 y, de paso, la locura entre la afición dombenitense. El Antoniano apretó en los últimos minutos, pero los rojiblancos supieron resistir para llevarse tres puntos de enorme valor y estrenar con victoria su regreso a Segunda Federación.