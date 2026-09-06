‘Rodrigol’ da el primer triunfo al Extremadura

Ficha: Extremadura 1-0 Racing de Ferrol EXTREMADURA: Alfonso Liceras; Bekhoucha (Espejo, m.83), Sergi Molina, Rober Correa, Alex Macías; Luis Nicolás, Zarfino (Yael, m.9), Marco Manchón, Diego Díaz (Nordin, m.83), Kike Márquez (Chus Villar, m.71), Rodri Escudero (Iker Burgos, m.71). RACING DE FERROL: Lucas; Migue (Saúl, m.83), Novoa (Castro, m.83), Manju, Fabio (Alcaina, m.54), Esquerdo, Bujan (Raúl Blanco, m.64), Álvaro Ramón, Arroyo, Azael (Eto’o, m.64). GOLES: 1-0 Rodri Escudero, min.64. ÁRBITRO: Javier Expósito (andaluz). Amonestó a los locales Bekhoucha, Sergi Molina, Manchón: y a los visitantes Fabio y Eto’o. INCIDENCIAS: 5.000 espectadores en el Francisco de la Hera.

Primera victoria del Extremadura en Primera Federación tirando del instinto goleador de ‘Rodrigol’, su enorme delantero que ya lleva dos tantos en dos partidos y que fue de nuevo determinante para tumbar al Racing de Ferrol. Sin hacer un partido brillante, Rodri Escudero apareció cuando más lo necesitaba su equipo y marcó uno de esos tantos de ariete puro que dan puntos en la tabla.

Fue un partido sobresaliente. Por parte de los dos. Un Extremadura enérgico, atrevido y con una presión mayúscula. Y un Racing de Ferrol ordenado, con arms para desbordar por fuera y muy bien trabajado por parte del técnico Javier Jiménez. Será un equipo que ofrezca guerra este año en liga pese a empezar con un punto de seis.

El Extremadura tejió un primer cuarto de hora que ya invitaba al optimismo. Presión asfixiante arriba y colmillos afilados para cazar la salida de balón de un Racing de Ferrol también atrevido.

Ya a los cuatro minutos, Rodrigo Escudero avisó con un reverso dentro del área que se marchó a las nubes.

El Extremadura sufrió la baja importante de Zarfino a los diez minutos con una lesión en el isquio que podría tenerle tres semanas fuera de juego. Su puesto lo ocupó Yael, que mantuvo en equilibrio al Extremadura durante todo el envite.

Sergi Molina, que hizo un partido imperial en el centro de la zaga sustituyendo a Carlos Cordero, estuvo a punto de adelantar al Extremadura en un remate que se marchó fuera por centímetros tras saque de falta de Yael.

Perdió fuelle el Extremadura en los minutos finales de la primera parte y el Racing de Ferrol, con dos acercamientos por banda, sembró el pánico y una declaración de intenciones.

En la segunda mitad, el FVS anuló un gol a Kike Márquez que se había ayudado con la mano para controlar y fusilar dentro del área. Por entonces, el Extremadura ya había crecido en el partido de la mano de Marco Manchón, que teledirigió el juego a su antojo en ataque.

El partido se volvió loco por momentos. Buján avisó con un disparo seco a la madera que sorprendió a Liceras desde lejos. Y, poco después, un córner pasado de Diego Díaz lo cazó Rodrigo Escudero en el segundo palo para hacer el gol del partido. Gol de nueve. De matador. De goleador.

Echó tropas adelante el Racing de Ferrol en busca del empate y se parapetó bien el Extremadura metiendo a tres centrales con la jerarquía de Diego Espejo. Aún así, Ettiene Eto’o, hijo del mítico Samuel Eto’o, rozó el empate en un centro de Álvaro Ramón que el camerunés no conectó de milagro.

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Aguantó el Extremadura de manera ordenada y sólida, sabiendo sufrir en los momentos de la verdad y agarrando una de esas victorias que sirven para asentarse en la nueva categoría.