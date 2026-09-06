US Open: Tommy Paul - Carlos Alcaraz, en directo
El número tres del mundo y vigente campeón se adentra en el momento de la verdad del evento, con rivales de enjundia desde los octavos de final
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Redacción
Madrid
El tenista murciano Carlos Alcaraz disputa este domingo los octavos de final del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada tenística, ante el estadounidense Tommy Paul.
El número tres del mundo y vigente campeón se adentra en el momento de la verdad del evento, con rivales de enjundia desde los octavos de final.
La tenosinovitis que afectó a su muñeca derecha ya parece formar parte del pasado a tenor de lo enseñado por el murciano, de 23 años, en los encuentros que venció por un triple 6-4 ante el ruso Roman Safiullin, por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 y remontando frente al portugués Jaime Faría y por 6-3, 6-4 y 6-1 contra el chino Yibing Wu.
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