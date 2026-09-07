Cobos ensalza el inicio del Cacereño: "Estamos satisfechos con los puntos y con el juego"

El Cacereño salió satisfecho de su primera salida de la temporada. El empate (1-1) en casa del Fabril permitió al conjunto verde alcanzar los cuatro puntos de seis posibles después de haber estrenado el curso con victoria ante el Mirandés. Un comienzo que Julio Cobos da por bueno tanto por los resultados como por las sensaciones ofrecidas por su equipo.

"Contentos siempre que se suma. Creo que es importante", valoró el técnico cacereño, que reconoció que hubo fases en las que el filial deportivista obligó a su equipo a defender "más de lo que nos hubiese gustado". "Siempre vienes con la intención de ganar, pero visto lo visto en el terreno de juego nos vamos contentos con el punto", añadió.

Cobos entendió que una de las claves estuvo en no aprovechar las ocasiones que tuvo el Cacereño para abrir brecha antes. El conjunto verde entró bien al partido, con la intención de recuperar arriba y salir rápido, y ya dispuso de una oportunidad muy clara en los primeros compases con Osama de protagonista. "Habernos puesto por delante tan pronto quizás nos hubiese dado un poquito más de tranquilidad desde el inicio", explicó.

Más confianza

El Cacereño consiguió adelantarse, pero no logró transformar su ventaja en una renta mayor antes de que el Fabril encontrase el empate. "Nos ha faltado en los momentos claves quizás haber hecho el 0-2. Sabíamos que ellos nos iban a apretar mucho y al final, gracias a su buen juego, nos han conseguido empatar", señaló Cobos.

El entrenador también reconoció las dificultades que atravesó su equipo durante algunos tramos. "Ha habido momentos de dificultad, de no ser capaces de igualarles", admitió. Los cambios buscaron precisamente corregir esa situación y, a juicio del técnico, dieron resultado en la recta final.

"Creo que el final del partido nosotros lo terminamos mejor y tenemos una ocasión bastante clara", indicó Cobos, que volvió a señalar el acierto como aquello que le faltó al conjunto verde para regresar con los tres puntos.

Pese a ello, el balance de las dos primeras jornadas es positivo. "Siempre ser capaz de sumar fuera de casa es importante», recalcó. El técnico recordó además la entidad del Mirandés, al que considera un equipo llamado a «pelear por ascender", y el buen encuentro realizado por los suyos en el estreno liguero.

"Fuimos capaces de ganar, además haciendo un partido creo que muy serio y muy competido. Sumar cuatro puntos de seis en este inicio de temporada creo que es importante", afirmó.

Cobos prefiere, no obstante, esperar para medir el verdadero valor de este empate. "Lo veremos al final, si los partidos que sean solamente un punto son buenos, pero hasta el momento nos damos por satisfechos con los puntos conseguidos y con el juego del equipo".

Próximos retos

El Cacereño apenas tendrá tiempo para detenerse en ese empate. El conjunto verde afronta este miércoles, a las 21.00 en el Príncipe Felipe, su siguiente compromiso, frente al San Pedro, en los dieciseisavos de final de la Copa Federación.

La eliminatoria, a partido único, obligará a los de Julio Cobos a cambiar rápidamente el chip antes de regresar el próximo fin de semana a la competición liguera con el duelo ante la Cultural Leonesa (domingo, 18.15).