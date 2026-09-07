David Rocha: «Es una victoria que nos carga de razones para saber que podemos competir de tú a tú»

La primera victoria nunca es fácil, y cuánto antes llegue, mejor. Eso debió pensar David Rocha nada más acabar el partido ante el Racing de Ferrol. El técnico del Extremadura, feliz y aliviado, valoró mucho este triunfo. «Aquí cada victoria cuesta un mundo. Ha sido un día muy bonito, muy importante, la primera victoria del club en la categoría».

Rocha considera que el resultado sirve también para derribar algunas de las dudas naturales que acompañan a un recién ascendido durante sus primeros pasos. «Los primeros partidos o los primeros minutos son siempre de cierto miedo a fallar. Esto nos da razones y motivos para saber que estamos en la categoría y que podemos competir con este tipo de equipos de tú a tú», explicó. El entrenador valoró especialmente la capacidad de su equipo para ir interpretando un encuentro en el que el Racing de Ferrol fue introduciendo diferentes variantes.

Una de las claves estuvo precisamente en los ajustes realizados durante el partido. La lesión de Gio obligó al Extremadura a modificar sus planes, aunque Rocha encontró una respuesta muy positiva desde el banquillo. El técnico destacó la entrada de Yael, que permitió al equipo ganar orden con balón y encontrar a Marco Manchón en posiciones más ventajosas. «Yael venía mereciéndose una oportunidad y que haya entrado a ese nivel me pone contento por él».

En cuanto a la lesión de Zarfino, a la espera confirmar pruebas médicas, todo apunta a una rotura muscular en la zona del isquio que podría dejar al futbolista uruguayo entre tres y cuatro semanas fuera, uniéndose al otro lesionado, Carlos Cordero.

Rocha volvió a defender igualmente una de las señas de identidad que quiere mantener incluso en Primera Federación: la presión alta. El entrenador entiende esa presión no únicamente como un mecanismo defensivo, sino como una posibilidad para generar ocasiones. «Intentamos ver esa presión alta incluso como una oportunidad de hacer gol. Si eres capaz de robar ahí tienes un ataque prácticamente contra su línea de cuatro defensas».

Rocha insistió además en una idea que viene transmitiendo desde la pretemporada: no quiere una plantilla dividida entre titulares y suplentes. «Creo ciegamente que necesitamos tenerlos a todos enchufados porque los vamos a necesitar»

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Semana corta

El Extremadura se sumerge en una semana muy corta de trabajo, ya que este viernes regresa a la competición en el primer turno del viernes, a partir de las 19.00 horas, cuando se enfrente al Barakaldo en el mítico estadio de Lasesarre. Zarfino y Cordero se perderán ese partido y habrá nuevas oportunidades. La plantilla entrenará toda la semana y tiene previsto viajar el jueves antes del partido hasta territorio vasco. n