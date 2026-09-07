Fútbol. Segunda Federación
El Don Benito se quita un peso de encima
El cuadro calabazón no empezaba la temporada con victoria desde 2017 con Juan García y no estrenaba categoría (Segunda B) con un triunfo desde 2004
Samuel Sánchez
Pues sí, había ganas de Segunda Federación. Y el Don Benito decidió demostrarlo a lo grande. Nada de regresar de puntillas, nada de estreno tímido ni de adaptación a la categoría. Los rojiblancos volvieron el domingo a la cuarta categoría nacional con una remontada, un 1-2 ante el Atlético Antoniano y tres puntos que saben especialmente bien.
Porque empezar ganando siempre es importante. Pero hacerlo así, después de ir por detrás y lejos del Vicente Sanz, tiene otro sabor. El Don Benito volvió a demostrar que sabe sufrir, que tiene carácter y que esta temporada no quiere limitarse a ser un recién ascendido más. La victoria, además, tiene bastante más historia detrás de lo que parece. En Segunda B, hoy Segunda Federación, el conjunto rojiblanco no ganaba en una primera jornada desde 2004. Han pasado 22 años desde aquel triunfo ante el Jerez. Desde entonces, los comienzos de temporada han sido más de atasco que de sonrisa.
Los rojiblancos regresaban a Segunda Federación después del ascenso y lo hacían con la necesidad de demostrar que esta vez el salto de categoría podía afrontarse con más garantías. Las dos últimas experiencias en este nivel dejaron demasiadas dudas, demasiados partidos cuesta arriba y demasiada sensación de remar siempre contra corriente. Por eso empezar ganando tiene un valor que va más allá de la clasificación.
El triunfo del domingo rompe también con esa inercia y evita algo fundamental: arrancar septiembre con la presión de tener que buscar rápidamente la primera victoria.
No es momento de tirar las campanas al vuelo, pero una sola jornada ya deja una evidencia: este Don Benito parece preparado para competir con más argumentos que en sus dos anteriores aventuras en la categoría. Y lo hizo, además, con varios nombres propios en el partido.
Los nombres propios
El primero, César Llera. El guardameta apareció cuando más falta hacía y detuvo un penalti que pudo cambiar completamente el partido. Una de esas acciones que no solo evitan un gol, sino que mantienen vivo a todo un equipo.
Gorka Santamaría también empezó a dejar su firma. El delantero transformó desde los once metros el penalti que significó su primera diana oficial con la camiseta rojiblanca. Un gol importante para el equipo y también para un ‘nueve’ llamado a tener peso durante la temporada.
Y después está Nando Copete. Para quienes podían albergar dudas sobre si daría el nivel en Segunda Federación, su estreno dejó una respuesta bastante clara. Partido para enmarcar, enorme despliegue y un trabajo imprescindible durante prácticamente todo el encuentro. Corrió, peleó, dio aire al equipo y apareció donde tocaba cuando el partido pedía piernas y oficio.
La victoria no garantiza absolutamente nada. Pero sí ofrece una primera pista bastante seria. Este Don Benito no parece dispuesto a pasar de puntillas por Segunda Federación esta temporada.
- Muere a los 61 años el periodista cacereño Juan Carlos Vera
- La Primitiva deja este sábado un premio de 46.509 euros en Extremadura
- El pueblo de Cáceres donde sobreviven oficios centenarios y una de las fiestas más impactantes de Extremadura
- Mérida exprime la Feria hasta el último baile: Shuli, tributo a Manuel Carrasco y fuegos artificiales para despedirla
- Llega a Extremadura uno de los grandes espectáculos otoñales, la berrea: cuatro zonas donde verla
- Una carretera centenaria hoy olvidada
- Una pelea a puñetazos, patadas y tirones de pelo por un 'malentendido' acaba con tres mujeres condenadas en Cáceres
- Penha Garcia: un rincón portugués a una hora y media de Cáceres con fósiles de 480 millones de años