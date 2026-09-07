Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Fútbol. Primera Federación

Fran Beltrán defiende que el Mérida compitió en León

El técnico romano considera que su equipo estuvo de tú a tú ante el conjunto leonés, lamenta el gol encajado en una acción de área y destaca la reacción tras la expulsión de Gio

Momento del debut de Guagua en León.

Momento del debut de Guagua en León. / Mérida AD

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nono Saavedra

Mérida

El Mérida no pudo estrenar su casillero a domicilio tras caer por 1-0 ante la Cultural Leonesa. Un resultado que, a juicio de Fran Beltrán, no refleja un partido en el que su equipo supo contener al conjunto local durante buena parte del encuentro y dispuso de argumentos para haber sacado algo positivo de su visita a León.

El entrenador emeritense calificó el choque como «muy equilibrado» y reconoció que la Cultural tuvo facilidad para manejar la posesión, aunque sin traducir ese dominio en ocasiones claras. «Nosotros, defendiendo en bloque compacto, cerrando bien las salidas, sabíamos que en el juego directo contra sus centrales o lateral izquierdo podíamos tener cierta superioridad», explicó.

Beltrán consideró que el encuentro tenía el perfil de esos partidos en los que un equipo puede mantenerse durante muchos minutos sin conceder demasiado. «Me parecía el típico partido en el que estás tres días jugando y no encajas gol», señaló. Sin embargo, el Mérida terminó pagando caro un error puntual en su propia área.

Un fallo concreto que decidió el encuentro

El técnico identificó con claridad la acción que marcó la diferencia. «Nos ha faltado sobre todo defender bien el área en una acción concreta», afirmó en referencia al tanto de Pedro Benito. Según su análisis, el delantero ganó la posición tras ser defendido por delante y encontró el espacio necesario para marcar. «Sabíamos que tanto su delantero como Pedro Benito, que es un delantero reconvertido a extremo, tienen capacidad para atacar el área», apuntó, añadiendo que esa acción terminó siendo «muy determinante».

Cuando ya estaban por detrás en el marcador, los emeritenses se quedaron con uno menos por la expulsión de Gio Almeida, pese a lo cual «fuimos ligeramente superiores. Generamos sensación de peligro, nos ajustamos bien, pero no fue suficiente», explicó Beltrán.

El técnico quiso dejar claro que esa reacción no estuvo motivada únicamente por ir por detrás. El Mérida ya tenía preparados los cambios para modificar su estructura y buscar una mayor presencia ofensiva, con dos pivotes de perfil más atacante y las entradas de Jota y posteriormente de Guagua. Este último debutó con el equipo romano, al igual que Koné, aunque ninguno de los dos tuvo demasiado margen para demostrar la valía que teóricamente atesoran.

El gol anulado y la expulsión

El partido tuvo tres acciones polémicas: un gol anulado a los locales, otro a los visitantes, ambos con empate sin goles en ese momento, y la expulsión por doble amarilla de Gio. Preguntado por las dos acciones que perjudicaron a su equipo, Beltrán fue tajante con el tanto invalidado: «Es fuera de juego. Lo aceptamos, lo asumimos».

En cuanto a la expulsión, admitió que la segunda amarilla podía ser correcta, aunque matizó que, en su opinión, la acción podría haberse evitado si el árbitro hubiera señalado una falta previa. Pese a ello, descartó que el arbitraje tuviera una influencia decisiva en el resultado final.

Creciendo con balón

Beltrán también puso en valor la evolución defensiva de su equipo respecto a la pasada temporada. «Creo que el año pasado jugaba bastante bien, pero defensivamente no fue todo lo sólido que tenía que ser. Creo que los últimos partidos demuestran que defensivamente el equipo está muy bien», afirmó. El siguiente paso, según el entrenador, pasa por mejorar con balón y seguir creciendo como conjunto: «Tenemos que crecer con balón».

Noticias relacionadas y más

El técnico recordó además las bajas con las que afrontó el encuentro, entre ellas las de Doncel y Aranda, así como la ausencia de un lateral izquierdo. Un contexto que, unido a la forma en la que se produjo el gol, hizo especialmente dolorosa la derrota. Pese al resultado, Beltrán se mostró satisfecho con la competitividad y la imagen de sus jugadores ante un rival de entidad. «Hoy, jugando contra seguramente uno de los mejores equipos de la categoría, debería haber sido cero a cero», concluyó.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Muere a los 61 años el periodista cacereño Juan Carlos Vera
  2. La Primitiva deja este sábado un premio de 46.509 euros en Extremadura
  3. El pueblo de Cáceres donde sobreviven oficios centenarios y una de las fiestas más impactantes de Extremadura
  4. Mérida exprime la Feria hasta el último baile: Shuli, tributo a Manuel Carrasco y fuegos artificiales para despedirla
  5. Llega a Extremadura uno de los grandes espectáculos otoñales, la berrea: cuatro zonas donde verla
  6. Una carretera centenaria hoy olvidada
  7. Una pelea a puñetazos, patadas y tirones de pelo por un 'malentendido' acaba con tres mujeres condenadas en Cáceres
  8. Penha Garcia: un rincón portugués a una hora y media de Cáceres con fósiles de 480 millones de años

El Ingreso Mínimo Vital llegó en agosto a 2,7 millones de personas, el 40,5% menores, según la Seguridad Social

El Ingreso Mínimo Vital llegó en agosto a 2,7 millones de personas, el 40,5% menores, según la Seguridad Social

Álex perdió en Mérida el bastón que necesita para caminar y encontró una ciudad volcada: "Si no aparece, le compro uno"

Álex perdió en Mérida el bastón que necesita para caminar y encontró una ciudad volcada: "Si no aparece, le compro uno"

Sigue en directo el acto de entrega de Medallas de Extremadura

Sigue en directo el acto de entrega de Medallas de Extremadura

Cobos ensalza el inicio del Cacereño: "Estamos satisfechos con los puntos y con el juego"

Cobos ensalza el inicio del Cacereño: "Estamos satisfechos con los puntos y con el juego"

El Don Benito se quita un peso de encima

El Don Benito se quita un peso de encima

Halloween: The Game recupera el espíritu de la película de John Carpenter en una intensa cacería multijugador

Halloween: The Game recupera el espíritu de la película de John Carpenter en una intensa cacería multijugador

Vox se querella: lleva a Sánchez y Marlaska a los tribunales por la gestión de la entrada masiva en Ceuta

Vox se querella: lleva a Sánchez y Marlaska a los tribunales por la gestión de la entrada masiva en Ceuta

Merz entona el mea culpa por la victoria ultra en Sajonia-Anhalt: "Lo ocurrido tendrá consecuencias. No me rendiré"

Merz entona el mea culpa por la victoria ultra en Sajonia-Anhalt: "Lo ocurrido tendrá consecuencias. No me rendiré"
Tracking Pixel Contents