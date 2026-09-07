Fran Beltrán defiende que el Mérida compitió en León

El Mérida no pudo estrenar su casillero a domicilio tras caer por 1-0 ante la Cultural Leonesa. Un resultado que, a juicio de Fran Beltrán, no refleja un partido en el que su equipo supo contener al conjunto local durante buena parte del encuentro y dispuso de argumentos para haber sacado algo positivo de su visita a León.

El entrenador emeritense calificó el choque como «muy equilibrado» y reconoció que la Cultural tuvo facilidad para manejar la posesión, aunque sin traducir ese dominio en ocasiones claras. «Nosotros, defendiendo en bloque compacto, cerrando bien las salidas, sabíamos que en el juego directo contra sus centrales o lateral izquierdo podíamos tener cierta superioridad», explicó.

Beltrán consideró que el encuentro tenía el perfil de esos partidos en los que un equipo puede mantenerse durante muchos minutos sin conceder demasiado. «Me parecía el típico partido en el que estás tres días jugando y no encajas gol», señaló. Sin embargo, el Mérida terminó pagando caro un error puntual en su propia área.

Un fallo concreto que decidió el encuentro

El técnico identificó con claridad la acción que marcó la diferencia. «Nos ha faltado sobre todo defender bien el área en una acción concreta», afirmó en referencia al tanto de Pedro Benito. Según su análisis, el delantero ganó la posición tras ser defendido por delante y encontró el espacio necesario para marcar. «Sabíamos que tanto su delantero como Pedro Benito, que es un delantero reconvertido a extremo, tienen capacidad para atacar el área», apuntó, añadiendo que esa acción terminó siendo «muy determinante».

Cuando ya estaban por detrás en el marcador, los emeritenses se quedaron con uno menos por la expulsión de Gio Almeida, pese a lo cual «fuimos ligeramente superiores. Generamos sensación de peligro, nos ajustamos bien, pero no fue suficiente», explicó Beltrán.

El técnico quiso dejar claro que esa reacción no estuvo motivada únicamente por ir por detrás. El Mérida ya tenía preparados los cambios para modificar su estructura y buscar una mayor presencia ofensiva, con dos pivotes de perfil más atacante y las entradas de Jota y posteriormente de Guagua. Este último debutó con el equipo romano, al igual que Koné, aunque ninguno de los dos tuvo demasiado margen para demostrar la valía que teóricamente atesoran.

El gol anulado y la expulsión

El partido tuvo tres acciones polémicas: un gol anulado a los locales, otro a los visitantes, ambos con empate sin goles en ese momento, y la expulsión por doble amarilla de Gio. Preguntado por las dos acciones que perjudicaron a su equipo, Beltrán fue tajante con el tanto invalidado: «Es fuera de juego. Lo aceptamos, lo asumimos».

En cuanto a la expulsión, admitió que la segunda amarilla podía ser correcta, aunque matizó que, en su opinión, la acción podría haberse evitado si el árbitro hubiera señalado una falta previa. Pese a ello, descartó que el arbitraje tuviera una influencia decisiva en el resultado final.

Creciendo con balón

Beltrán también puso en valor la evolución defensiva de su equipo respecto a la pasada temporada. «Creo que el año pasado jugaba bastante bien, pero defensivamente no fue todo lo sólido que tenía que ser. Creo que los últimos partidos demuestran que defensivamente el equipo está muy bien», afirmó. El siguiente paso, según el entrenador, pasa por mejorar con balón y seguir creciendo como conjunto: «Tenemos que crecer con balón».

El técnico recordó además las bajas con las que afrontó el encuentro, entre ellas las de Doncel y Aranda, así como la ausencia de un lateral izquierdo. Un contexto que, unido a la forma en la que se produjo el gol, hizo especialmente dolorosa la derrota. Pese al resultado, Beltrán se mostró satisfecho con la competitividad y la imagen de sus jugadores ante un rival de entidad. «Hoy, jugando contra seguramente uno de los mejores equipos de la categoría, debería haber sido cero a cero», concluyó.