Rai pone deberes al Coria después de hacer historia

El Coria ya tiene su primera victoria en Primera Federación, pero Rai Rosa no quiere que el 4-1 al Barakaldo cambie el plan. 48 horas después de una tarde histórica en La Isla, el técnico sigue poniendo el foco en corregir errores, aprender y competir cada semana.

"Muy contento. Partido histórico, victoria histórica, primera victoria en Primera Federación", resumió el técnico cacereño, especialmente satisfecho por sus jugadores. «Se lo merecían».

El entrenador insistió en que el equipo había tomado nota de los problemas del estreno liguero. "El otro día tuvimos un aprendizaje muy bueno y hoy hemos tenido el examen de los errores que cometimos". Rai recordó que su equipo había sufrido en aspectos que se trabajaron durante la semana y que mejoraron ante un Barakaldo muy exigente en ese tipo de fútbol.

"Era una asignatura pendiente que teníamos que corregir. Creo que el equipo ha competido de una manera excepcional en ese fútbol", valoró.

Saber adaptarse

Rai recordó que el Barakaldo comenzó mejor y que al Coria le costó asentarse durante los primeros minutos, aunque los dos goles iniciales dieron confianza al conjunto celeste.

El tercer tanto, a balón parado, terminó de abrir el encuentro. A partir de ahí, el Coria pudo explotar una de sus virtudes. "Nos ha puesto el partido muy de cara, con capacidad para transitar. Creo que los cambios nos han aportado muchísimo".

El técnico destacó también la aportación de quienes salieron desde el banquillo. "Necesitamos de todos y cada uno de ellos", señaló antes de poner como ejemplo a Javi Tapia, que aprovechó sus minutos para marcar. "Se lo deja todo en el campo y al final ha sido recompensado con un gol en Primera Federación".

Rai insiste además en que el Coria debe saber convivir con partidos incómodos. "Tenemos que adaptarnos a las situaciones. Sabíamos que por momentos podía ser un partido feo". Para el técnico, una de las claves será tener capacidad para «sufrir, estar en bloque y transitar».Y de ahí extrae una certeza, ya repetida en anteriores comparecencias esta misma pretempoada: "Si algo tenemos claro es que el equipo va a competir".

Humildad y crecimiento

Rai tampoco pierde de vista la realidad del club frente a rivales con estructuras superiores. «Sabemos que somos el club más humilde de la categoría, pero tenemos muy claro que en ilusión y hambre no nos va a ganar nadie».

La receta, insiste, pasa por el trabajo. «Tenemos que ser unos currantes e intentar sacar el máximo rendimiento de cada jugador y del equipo».

Por eso, cuando se le preguntó si el 4-1 servía para ilusionarse, evitó cualquier euforia. «Es para seguir trabajando, mejorando día a día». Ese es también el mensaje que repite dentro del vestuario: «Seguir mejorando día a día, aprendiendo».

Rai cerró además con un llamamiento a la afición para que siga acompañando al equipo en La Isla. «Que vengan, que nos apoyen, porque lo vamos a necesitar». El Coria ya ha hecho historia, pero su entrenador no quiere detenerse demasiado en ella.