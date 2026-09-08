¿Te atreves con el búlder? Inscríbete al Open de Boulder ciudad de A Coruña de GRAVITEO

En el búlder no hay una única manera de llegar arriba. Hay que observar, probar, equivocarse y encontrar la secuencia que permita resolver cada problema con el menor número de intentos posible. Fuerza, técnica y lectura de los movimientos entran en juego en una disciplina que tendrá su propia competición dentro de GRAVITEO A Coruña Xacobeo. El Open de Boulder ciudad de A Coruña abre sus inscripciones para reunir a escaladores y escaladoras de distintas categorías en O Parrote, frente al mar y en pleno corazón de A Coruña. La competición se celebrará durante el fin de semana del 18 al 20 de septiembre y contará con categorías U15, U17 y absoluta, además de paraescalada U15, U17 y absoluta, todas ellas con clasificación femenina y masculina. Las plazas son limitadas y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 14 de septiembre.

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Del primer problema al último intento

A diferencia de otras modalidades de escalada, el búlder se disputa sobre recorridos cortos y de gran intensidad, sin cuerda. Cada bloque plantea un problema diferente que obliga al escalador a interpretar los movimientos, decidir cómo afrontarlos y ejecutarlos con precisión. A veces la solución aparece al primer vistazo; otras exigen varios intentos hasta encontrar ese movimiento que permite seguir avanzando.

Esa combinación de fuerza, técnica y estrategia estará presente en las distintas categorías del Open. Podrán participar deportistas U15, U17 y absolutos, además de las categorías de paraescalada U15, U17 y absoluta.. Para participar será necesario estar federado y disponer de licencia federativa en vigor.

La inscripción tiene un precio de 20 euros para U15, U17, absoluta y paraescalada absoluta, mientras que para la categoría de paraescalada U17 será de 15 euros.

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Competir en pleno GRAVITEO

El escenario también forma parte de la experiencia. Los bloques estarán instalados en O Parrote, convirtiendo uno de los espacios más reconocibles de A Coruña en un punto de encuentro para la comunidad escaladora durante todo el fin de semana.

Y terminar la propia competición no significará que termine el día. El Open convivirá con el resto de las pruebas de GRAVITEO A Coruña Xacobeo, desde los duelos sobre el mar de la Psicobloc Master Series hasta el Campeonato de España de Parkour y el Open internacional y gallego de escalada de velocidad. Una oportunidad para competir y, después, cambiar los pies de gato por el papel de espectador.

Un Open para diferentes generaciones

La competición comenzará el viernes 18 con la categoría U17 y paraescalada U17, tras la entrega de dorsales prevista a las 16.00 horas. El sábado será el turno del resto de participantes: las categorías absoluta y paraescalada absoluta arrancarán a las 09.00 horas con la entrega de dorsales, la categoría masculina competirá de 09.30 a 11.30 horas, y la femenina lo hará de 12.00 a 14.00 horas. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, competirán U15 y paraescalada U15.

También habrá premios en juego. En categoría absoluta, el primer clasificado recibirá 300 euros en efectivo, mientras que el segundo y el tercero obtendrán premios valorados en 200 y 100 euros, respectivamente. Las categorías inferiores, la paraescalada y la categoría amateur absoluta femenina y masculina contarán con regalos y cheques regalo.

Más allá del resultado, el Open plantea algo menos habitual: competir al aire libre, frente al mar y dentro de un festival que reunirá distintas disciplinas de escalada y deporte urbano durante tres días. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 14 de septiembre o hasta completar las plazas.

Inscríbete y compite en GRAVITEO A Coruña Xacobeo

Paseo Marina Parrote (A Coruña) GRAVITEO llega al Paseo de la Marina y la Explanada del Parrote de A Coruña. El festival de deportes urbanos, organizado por Prensa Ibérica con el impulso de la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, el Concello da Coruña y Tranvías de A Coruña, la colaboración de la Real Federación Española de Gimnasia y la Federación Galega de Montañismo y el patrocinio de Cabreiroà y Bico de Xeado, reunirá competiciones nacionales e internacionales de psicobloc, escalada y parkour ¡Inscríbete!

Fuente: La Nueva España