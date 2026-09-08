El nuevo Cáceres se presenta ante su gente con Chipi en la memoria

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad tendrá este miércoles (19.45 horas) su primera cita de la temporada ante su afición. Y no será una cualquiera. El Multiusos abrirá sus puertas para recibir a un equipo profundamente renovado, pero también para recordar a una figura imposible de desligar del pasado reciente del club. El XXXIII Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad se convertirá por primera vez en el Memorial Lorenzo Díaz ‘Chipi’, en homenaje al exjugador y antiguo director general y deportivo fallecido el pasado mes de abril.

En lo puramente deportivo, el encuentro ante el Coto Córdoba permitirá observar por primera vez en casa el proyecto construido durante el verano por Luis Parejo y dirigido nuevamente desde el banquillo por Jacinto Carbajal. El Cáceres ya tuvo el pasado fin de semana una primera toma de contacto en Badajoz ante un rival de Tercera FEB con victoria arrolladora (58-120), pero el compromiso de este miércoles supone un salto en la exigencia: enfrente estará un conjunto que acaba de ascender a Primera FEB y que se prepara para competir un escalón por encima de los verdinegros. Será, por tanto, una buena piedra de toque para un Cáceres en el que casi todo ha cambiado.

Siete caras nuevas

De la plantilla con la que el conjunto cacereño terminó la pasada temporada apenas continúan cuatro jugadores: Albert Lafuente, Erikas Kalinicenko, Juan Santos y Pol Campeny. Los dos primeros estaban llamados ya a desempeñar un papel importante en el equipo anterior, mientras que Santos aporta nuevamente el componente local y Campeny tendrá la oportunidad de asentarse después de incorporarse durante el último tramo de la pasada campaña.

Alrededor de ellos, el club ha levantado prácticamente una plantilla nueva. Han llegado los bases Hugo Vázquez, procedente del Marbella, y el propio Lafuente tendrá así un relevo específico en la dirección; para el juego exterior se han incorporado Kobe Newton y James Potier; y la renovación es todavía más evidente cerca del aro, donde aparecen Antonio Burgos, Vladimir Orlov, José Antonio Maleva y Thierry Sagna.

En total, siete incorporaciones para una plantilla de once jugadores con la que la dirección deportiva argumenta que ha buscado precisamente lo que echó de menos el curso pasado: más alternativas y profundidad. Luis Parejo explicaba durante la presentación del torneo que la intención era disponer de «dos jugadores prácticamente por puesto» y evitar que una rotación demasiado corta termine pasando factura durante la temporada.

El presidente, José Manuel Sánchez, fue incluso más allá al valorar la confección del equipo y aseguró que ve al nuevo Cáceres «más completo» que el de la pasada campaña, además de destacar que el nivel entre los componentes de la plantilla es más parejo.

Un Córdoba de categoría superior

El nivel del rival permitirá empezar a medir esas sensaciones. El Coto Córdoba llega al Multiusos después de completar una campaña histórica en la que consiguió el ascenso desde Segunda FEB. El conjunto dirigido por Gonzalo Rodríguez afronta ahora el reto de consolidarse en Primera FEB y también ha experimentado una importante transformación durante el verano.

Los cordobeses han incorporado jugadores con experiencia en la categoría como Jalen Cone, Mike Nuga, Mladen Armus, Ignacio Rosa, Pau Treviño, Tyler Stephenson-Moore o Leslie Nkereuwem, manteniendo al mismo tiempo una parte del bloque que consiguió el ascenso.

Para el Cáceres, sin embargo, el resultado seguirá estando en un segundo plano. Apenas han transcurrido algo más de dos semanas desde que la plantilla comenzó a trabajar y Carbajal se encuentra todavía en plena construcción de automatismos, reparto de roles y adaptación de las numerosas caras nuevas.

El encuentro llega además solo unos días antes de que empiecen los compromisos oficiales de la Copa de España, por lo que el margen para avanzar en la preparación es reducido.

Chipi, por encima del partido

Pero habrá un nombre que estará por encima de cualquier prueba deportiva. El de Lorenzo Díaz ‘Chipi’ acompañará desde este año al torneo que tradicionalmente sirve para presentar al Cáceres ante su ciudad.

Chipi falleció el pasado 8 de abril, con solo 40 años, cuando ejercía como director general y deportivo de la entidad. Había sido también jugador verdinegro y durante la pasada temporada tuvo un papel fundamental en la construcción del proyecto deportivo.

Luis Parejo, que asumió posteriormente sus funciones en la parcela deportiva y al que unía además una relación personal con Chipi, ya dejó claro cuando tomó las riendas que una de sus intenciones era «mantener vivo ese legado». El Memorial que comienza este miércoles será una de las formas de hacerlo.

El nuevo Cáceres empezará así a mostrarse ante los suyos mientras mide fuerzas con un equipo de superior categoría. Con siete caras nuevas, mayores alternativas en la rotación y el objetivo declarado de volver a estar entre los mejores de Segunda FEB, será una primera ocasión para descubrir qué puede ofrecer el proyecto 2026-27. Aunque, por una noche, habrá algo más importante que el baloncesto. El Multiusos volverá a acordarse de Chipi.