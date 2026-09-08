La Champions llega con Mbappé de uñas y Mourinho susceptible

Quizás por el arranque de la Champions o quizás por la primera derrota del Real Madrid esta temporada, pero este lunes la sala de prensa de Valdebebas recibió la visita de un invitado de los que se asoma en contadas ocasiones durante el año a los micrófonos. Kylian Mbappé, el hombre que batió el récord de goles en los Mundiales. O Kylian Mbappé, el hombre que falló en Sevilla el penalti y varias ocasiones que le costaron el partido ante el Betis. Por una u otra razón, el francés decidió sentarse ante los medios y en el inicio de curso ofreciendo el perfil más áspero que se le recuerda en las tres temporadas que inicia como jugador blanco.

La relación con Vini

El francés es un futbolista con discurso. Argumenta, justifica y siempre se posiciona. Pero esta vez respondió a las preguntas interpelando a los periodistas directamente, devolviendo los golpes con repreguntas tan venenosas como las cuestiones que recibía: "¿Solo yo y Vinícius tenemos que mejorar en defensa?… Se dice, se dice, ¿se dice de quién?… ¿Qué significa una mejora en el vestuario? ¿Tú tienes el sentimiento de que no estaba bien el año pasado?… ¿Cuando llegue a 40 goles, paro de marcar para que la gente tenga razón...?". El Kylian más ácido fue un frontón y devolvió cada pregunta dejando entrever un malestar que solo aplacó en cierta forma al ser preguntado por el Balón de oro.

Sin embargo, dentro de esa incomodidad destacó la frialdad con la que despachó todo lo referente a su relación con Vinícius y a su estatus en el Real Madrid. Sobre el brasileño lo más cálido que advirtió fue que "nosotros tenemos el mismo objetivo: hacer que el Real Madrid gane partidos y títulos". Ni un guiño ni un gesto cómplice con el hombre que luce el brazalete. Detalle este que no es menor, sobre todo porque minutos después Mbappé dejó muy claro que «en Francia soy el capitán; en el Real Madrid, no».

No lo es y con una categórica respuesta dejó claro que esa responsabilidad no descansa sobre él. El ambiente está enrarecido en el vestuario, por más que se insista en los canales del club y medios afines en filtrar lo contrario. Hasta Mourinho, que aguantó en modo zen hasta la última pregunta de su intervención, previa a Mbappé en contra de lo habitual en Champions, mostró el colmilllo al hablar del arbitraje en Sevilla respondiendo una pregunta que nada tenía que ver con ello.

El regalo de un aspersor

El luso recuperó los ¿por qué? y su intervención concluyó de forma surrealista con un personaje regalándole un aspersor. Para entonces José, que respondió preguntas en español, italiano, portugués e inglés, ya había dejado un titular en modo de advertencia. "Llamar a mis jugadores naíf fue una constatación no una crítica. Mañana lo vas a entender", interpeló al periodista.

El Real Madrid se mide al Inter, un rival con pedigrí, con un agujero en el mediocampo. El que dejó el fichaje frustrado de Rodri, cuya ausencia ha parcheado Mourinho en la pretemporada entregando la batuta a Arda Guler y Bernardo Silva. Pero ninguno de los dos estará por sanción, tampoco Camavinga. Así que el técnico maneja alternativas conservadoras (Valverde y Tchoumeni al doble pivote), coyunturales (Bellingham o Brahim reciclados a ese rol), creativas (Trent en el doble pivote) y arriesgadas (el joven Sergio Martínez). No soltó prenda sobre ello y vigila con celo las filtraciones del vestuario porque no quiere dar pistas al Inter de Chivu, al que dirigió como jugador.

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El Inter desembarca en el Bernabéu pleno de confianza tras coronar una épica remontada (3-2) ante el Nápoles en San Siro después de verse 0-2 abajo al inicio de la segunda parte. Lautaro Martínez abrió y cerró la gesta marcando en el minuto 56 y en el añadido, a lo que se sumó otro gol de Marcus Thuram. Así que los nerazzurri llegan con el colmillo afilado. Huele a Champions, huele raro en el Bernabéu.