"Confianza cero" de Cobos para el Cacereño-San Pedro

El Cacereño cambia este miércoles la liga por la Copa Federación, aunque Julio Cobos pretende que no cambie ni un ápice la mentalidad de su equipo. Los verdes reciben a las 21.00 horas en el Príncipe Felipe al San Pedro, conjunto de Tercera Federación, en los dieciseisavos de final de la fase nacional de una competición en la que el técnico no quiere que la diferencia de categoría se convierta en una trampa. El mensaje que ha trasladado a su plantilla es contundente: "Confianza cero, sea quien sea el rival". El premio es la Copa del Rey, pero para eso hay que pasar tres eliminatorias y llegar a semifinales. Es el primer examen.

El entrenador tiene motivos recientes a los que agarrarse para lanzar la advertencia. El Cacereño tuvo que superar tres eliminatorias en la fase extremeña ante conjuntos de Tercera Federación y ninguna resultó cómoda. "Las tres que hemos superado aquí en Extremadura han sido contra equipos de Tercera Federación. No ha sido ninguna fácil, todas nos han costado muchísimo", recordó Cobos. Por eso insiste en que su equipo debe afrontar al San Pedro con "máximo respeto" y sin mirar la categoría en la que milita su adversario.

El Cacereño parte como favorito, pero esa es precisamente la consideración que el de Valdehornillos pretende alejar del vestuario. "Quiero que se nos meta dentro de la cabeza que fácil en el fútbol no hay nada. Cuando juegan once contra once da igual la categoría que sea, las diferencias se minimizan y hay que demostrarlo en el verde", señaló.

La experiencia acumulada por el técnico también le lleva a desconfiar especialmente de este tipo de cruces a partido único. "Son muchos años ya de fútbol y te enseña que no hay rival pequeño y que cualquiera puede ganar a cualquiera a un solo partido", explicó. El equipo de inferior categoría, añadió, siempre encuentra un estímulo adicional para demostrar que sus jugadores pueden competir ante futbolistas de un escalón superior.

El choque llega además después de un comienzo satisfactorio del Cacereño en Primera Federación. Los verdes han sumado cuatro puntos de seis posibles y permanecen invictos después de las dos primeras jornadas. Cobos se queda sobre todo con que su conjunto ha sido "competitivo" en ambos compromisos.

Oportunidad para los menos habituales

Todo apunta a que el once sí presentará novedades. Cobos considera la Copa Federación una buena ocasión para repartir minutos entre quienes han tenido menor protagonismo en las dos primeras jornadas ligueras, aunque rechaza que esos cambios impliquen rebajar la importancia del encuentro.

"Todo el mundo está entrenando muy bien, todo el mundo está a un buen nivel y pongas al que pongas difícilmente te vas a equivocar", aseguró. La eliminatoria debe servir para que algunos futbolistas "se reivindiquen" y transmitan al entrenador que están preparados para entrar también en sus planes de liga. "Es un partido oficial, para seguir avanzando en la competición y mostrarse y decirle al entrenador: estoy aquí y quiero jugar", resumió.

También pueden entrar en la ecuación Mario Valiente e Iker Bidaurrázaga, los dos jóvenes que trabajan con la primera plantilla. Este último cumplió este martes 18 años. Cobos recordó que dispone de 23 jugadores más ambos canteranos, por lo que la eliminatoria puede abrir también una ventana para que sigan sumando experiencia en dinámica del primer equipo.

Un rival peligroso arriba

El entrenador verde tampoco acepta que se presente al San Pedro únicamente como un adversario de inferior categoría. El conjunto malagueño está dirigido por Rodolfo Bodipo y combina juventud con jugadores de amplia experiencia.

Cobos destacó especialmente su velocidad y verticalidad en ataque y puso el foco en Santi Luque, con pasado en el Arroyo, Coria y Badajoz, futbolista de 33 años al que considera capaz de aportar pausa y experiencia. "Tiene una mezcla importante entre jugadores veteranos y jugadores jóvenes que hacen ser un equipo incómodo", explicó. También han fichado a una estrella francesa, Biabiany, aunque aún no esté en forma y parece poco probable que juegue.

"Es un equipo que tiene velocidad, que es vertical en la parte de arriba y que te hace daño", avisó Cobos. Por todo ello, el entrenador espera un adversario "incómodo" y con tanta ilusión como el Cacereño por prolongar su recorrido copero.

Los verdes afrontan así una nueva eliminatoria oficial de Copa Federación con el objetivo de continuar en la competición. Y Cobos tiene claro cuál debe ser el punto de partida: ninguna confianza por enfrentarse a un rival de Tercera Federación. "Si siempre ganase el equipo de superior categoría, no se verían cosas como las que hemos visto por aquí", recordó. El aviso está lanzado.