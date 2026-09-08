Marco Manchón: “No queremos estar aquí de paso”

“No queremos que el Extremadura esté aquí de paso”. Sin duda, toda una declaración de intenciones de un futbolista que acaba de aterrizar en Primera Federación como es Marco Manchón. Un reto que dice mucho de la ilusión y ambición, a partes iguales, con la que ha comenzado la competición el club azulgrana esta temporada.

Marco Manchón fue uno de los grandes protagonistas de la primera victoria del Extremadura en Primera Federación. El atacante azulgrana adquirió una influencia capital durante la segunda mitad del 1-0 ante el Racing de Ferrol, cuando el conjunto de David Rocha consiguió jugar más tiempo en campo contrario y encontró en la movilidad de Manchón uno de sus principales argumentos ofensivos. El futbolista, que ha acompañado al club durante su escalada por diferentes categorías, afronta ahora el mayor desafío de su carrera con un mensaje ambicioso: «Aunque seamos un recién ascendido, el Extremadura no está aquí de paso».

Su partido frente al Racing fue especialmente interesante desde el punto de vista táctico. Con Rodrigo Escudero ejerciendo como referencia más adelantada, Manchón dispuso de libertad para abandonar posiciones fijas y buscar aquellos espacios donde podía generar superioridad. Participó en la presión junto al delantero, pero también cayó repetidamente hacia zonas intermedias, especialmente a la espalda del centro del campo ferrolano, para recibir, girarse y acelerar los ataques.

Ahí apareció la mejor versión del Extremadura. Manchón consiguió ejercer como nexo entre el centro del campo y Escudero y, al mismo tiempo, obligó al rival a decidir constantemente quién debía seguir sus movimientos. Por momentos descendía para colaborar en la salida y pocos segundos después aparecía cerca del área. El propio jugador explica esa movilidad a partir de un consejo familiar que ha convertido casi en una máxima futbolística: «Tengo un lema que siempre me han dicho en mi familia: vete donde hagas peligro».

Ese despliegue supone una de sus grandes virtudes, aunque el propio futbolista reconoce que todavía debe aprender a administrar mejor los esfuerzos. En los últimos minutos frente al Racing comenzó a acusar el enorme desgaste realizado y David Rocha tuvo que pedirle que dosificara sus carreras. «Creo que a veces corro un poco de más. Tengo que aprender a controlarme y medirme en muchas acciones para después llegar fresco a otras», reconoció Manchón, antes de añadir con naturalidad: «Son cosas de la edad. Si no corro ahora, ¿cuándo voy a correr?».

Importante

Su protagonismo actual adquiere una dimensión especial atendiendo al recorrido realizado con la camiseta azulgrana. Manchón recuerda haberse sentido importante desde su llegada en Primera Extremeña, posteriormente consiguió consolidarse en Tercera Federación y Segunda Federación y ahora empieza a reclamar su espacio en Primera Federación.

En esa evolución destaca especialmente la confianza recibida por David Rocha. «Con la llegada de David le tengo mucho que agradecer porque confió en mí desde el primer momento», explicó. Pese a su creciente peso dentro del equipo, Manchón evita cualquier exceso de confianza: «Creo que estoy en el camino correcto. Esto me tiene que servir para seguir trabajando, con los pies en el suelo y súper tranquilo. Queda mucho y creo que aún no he hecho nada».

El atacante también se refirió a uno de los conceptos utilizados por Rocha dentro del vestuario: los “minipartidos” que aparecen dentro de un mismo encuentro. El Extremadura había experimentado en Las Gaunas las consecuencias de no controlar uno de esos momentos. Después de mejorar durante la segunda mitad, terminó perdiendo en el desenlace. Frente al Racing volvió a sufrir en los últimos minutos, aunque esta vez supo proteger el resultado.

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El siguiente reto será el Barakaldo, precisamente después del duro 4-1 encajado por el conjunto vasco en Coria. Un resultado que no genera ninguna confianza en el vestuario extremeño. «Allí nos van a poner las cosas muy complicadas», advierte Manchón.