Pistoletazo de salida para Sport Extremadura y Cacereño con derbi copero

Pocas citas resultan más atractivas en el fútbol extremeño que un derbi entre el Sport Extremadura y el Cacereño Femenino. El conjunto de Juan Carlos Antúnez y el de Ernesto Sánchez se enfrentan este miércoles, a las 20:30 en El Vivero, en el primer partido oficial de la temporada para ambos. Además, será la segunda vez que ambos equipos se midan en la Copa de la Reina, después de que en la pasada edición las verdinegras se impusieran por 1-0 en la primera ronda de la competición.

El conjunto pacense llega a la cita tras completar una exigente pretemporada. Las verdinegras, inmersas en un profundo proceso de reestructuración de la plantilla durante el verano, han afrontado un calendario de amistosos de gran nivel y han dejado muy buenas sensaciones tras imponerse a rivales de la entidad del Atlético de Madrid B, el Sporting de Braga, el Deportivo de A Coruña o el Real Betis.

Con nombres de peso como Estefa, Lucía Boyero, Belén Martínez o Joyce Magalhães, el equipo de Juan Carlos Antúnez afronta su estreno oficial con la intención de trasladar al césped las buenas sensaciones de la pretemporada y avanzar de ronda en una Copa de la Reina que ya le dejó un notable recuerdo el pasado curso. En la última edición, las pacenses eliminaron al propio Cacereño y al Rayo Vallecano antes de poner contra las cuerdas al Alhama El Pozo, que necesitó ofrecer su mejor versión para sellar el pase a la siguiente eliminatoria.

El Cacereño, con ganas

Por su parte, el Cacereño también afronta el derbi tras completar una pretemporada de máxima exigencia. Aunque el equipo de Ernesto Sánchez ha encajado alguna derrota como la del Madrid B durante la preparación, el nivel de los rivales ha servido para afinar un bloque que llega con ganas de afrontar el primer duelo oficial del curso.

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En la previa del encuentro, el técnico valoró el escenario que espera en El Vivero. «Va a ser un partido muy complicado para ambos equipos. Será muy igualado, con demasiado en juego para una fecha tan temprana, pero tenemos que adaptarnos a ello. Vamos a competir con nuestras mejores armas para que todo lo que hemos trabajado durante la pretemporada se vea el mayor tiempo posible», expresó el preparador del Cacereño.

Fuente: La Crónica de Badajoz