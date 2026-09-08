El Talayuela sueña en grande con la Copa

El Talayuela está a dos partidos de hacer realidad un sueño. La posibilidad de enfrentarse a un equipo de Primera División en la Copa del Rey pasa antes por superar la eliminatoria previa; este jueves conocerá el nombre de su rival. De hecho, el sorteo del que forma parte el equipo talayuelano ya ha entrado con letras de oro en su historia. Participar en este torneo es por si solo un acontecimiento deportivo muy destacado.

El salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol en Las Rozas (Madrid) será escenario desde las 13.00 horas de este jueves 10 de septiembre del sorteo de emparejamientos de la eliminatoria previa de la Copa del Rey. Los veinte equipos clasificados, de ligas autonómicas por debajo de Tercera Federación, han sido divididos por proximidad geográfica en cuatro grupos de los que saldrán los cruces a doble partido, actuando como local el equipo cuya bola aparezca primero.

El Talayuela estará en la copa D junto al Atlético Unión Guimar, el Sporting de Alcázar y el Sporting Hortaleza; respectivamente equipo canario de Tenerife, castellano manchego de Alcázar de San Juan y de la ciudad de Madrid.

Para llegar a esta eliminatoria previa se dieron varias circunstancias que beneficiaron al equipo del Campo Arañuelo. Extremadura reservaba su plaza, junto al resto de clubs procedentes de categorías territoriales, para el ganador de la Copa de Extremadura; siempre que este no ascendiera a Tercera División. La final la jugaron, el pasado mes de febrero en Mérida, el Plasencia y el Quintana (triunfo 4-3 de los placentinos) y los dos finalistas terminaron la temporada ascendiendo. El Talayuela fue el que tenía mejor coeficiente entre los semifinalistas, superando al Ciudad de Plasencia, y por eso va a jugar la eliminatoria previa.

Expectación

Desde que se conoció oficialmente que jugaría la Copa del Rey, el Talayuela ha trabajado intensamente para esta ronda previa. Mejoras en la Ciudad Deportiva han preparado el escenario, situado en su maravilloso enclave natural del pinar, para un día histórico (será en la ida o en la vuelta, según determine el sorteo).

El club tabaquero que preside Roberto Gilarte es consciente del reto que afronta, porque si supera este cruce se enfrentará a un equipo de Primera División en la primera eliminatoria de la Copa del Rey (con excepción de los cuatro que jugará la Supercopa que están exentos). El camino hacia la final de La Cartuja en Sevilla el 24 de abril puede tener uno de sus capítulos iniciales en Talayuela.

Tres lo lograron

Y esta posibilidad de los equipos modestos de medirse a un rival de la élite del fútbol ha vivido ya días apasionantes para el fútbol de Extremadura. Procedentes de la Primera División Extremeña (antigua Regional Preferente) Santa Amalia, Hernán Cortés y Gévora alcanzaron el sueño de medirse a un Primera División; otros fueron eliminados en el cruce previo.

En noviembre de 2019 el Lobón perdió en Melilla en la tanda de penaltis (1-1 en el tiempo reglamentario) tras un viaje ya histórico en si mismo. La temporada siguiente, en plena pandemia Covid, el Chinato de Malpartida de Plasencia, entrenado por el moralo Emilio Gil, viajó a Tomares para caer 3-0 con este club sevillano. Otro entrenador de Navalmoral, Benito Pineda, Beni Besale, dirigió al Jaraíz en Tenerife, frente al Laguna, donde los veratos perdieron 4-1 en noviembre de 2021. Se da la circunstancia llamativa de que ahora Besale es el técnico del Talayuela.

Por otro lado, el primero en superar la fase previa fue el Santa Amalia. En el otoño del 2022 los amalienses vencieron 2-1 al Universitario canario y accedían brillantemente a la primera ronda en la que fueron emparejados con el Villarreal. Derrotados 0-9, el 12 de noviembre en Almendralejo, vivieron una noche para la historia.

La temporada siguiente nuevo éxito extremeño. El Hernán Cortes venció 3-1 al Sauzal de Tenerife y el bombo de la primera ronda de Copa de Rey le cruzó con el Betis. De nuevo el Francisco de la Hera de Almendralejo fue escenario de un duelo de este calibre y los béticos vencieron 1-12 (el 1 de noviembre de 2023), dejando aún así felices a los del Hernán Cortés por tamaña experiencia.

El Gévora

Por tercera temporada consecutiva el fútbol extremeño tuvo a su ‘modesto’ clasificado. Esta vez fue el Gévora el que lo logró. La final de la Copa de Extremadura la ganó el Fútbol Playa de Badajoz pero no recibió el permiso federativo para llegar a la previa. En esta ronda nacional el Gévora superó en la tanda de penaltis (1-1 en el tiempo reglamentario) al Playas Sotavento, otra vez un rival de Canarias. También repitió el Betis como rival para los extremeños en la primera ronda de la Copa del Rey y el 31 de octubre de 2024, así mismo de nuevo en Almendralejo, los béticos ganaban 1-6.

La temporada siguiente el Gévora ganó la Copa de Extremadura, pero ascendió a Tercera y en la eliminatoria previa participó el Campanario. En choque a doble partido, caía el otoño pasado con el Yuncos toledano (0-0 y 2-0).

Ahora es el Talayuela el que tiene la posibilidad de seguir la estela de quienes se cruzaron con un Primera División. Este jueves conocerá su rival al que se medirá en busca de un sueño.