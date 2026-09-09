El Cacereño se cobra la revancha y elimina al Sport de la Copa de la Reina

Ficha técnica: 3 - SPORT EXTREMADURA: Vicky; María Gómez, Alba Zafra (Montilla, min. 81), Anlly, Valeria Tena (Ana Herrera, min. 70), Estefa, Miri, Amanda (Claudia, min. 79), Saioa, Belén Martínez, Lucía Boyero. 3 - CP CACEREÑO FEMENINO: Carlota; Ale López (Caparroz, min. 75), Victoria, Sara Rubio (Carmen Acedo, min. 58), Lezcano (Marina Sánchez, min. 75), Ana Fernández, Marina Mielgo, Sara Carrillo, Sofía Varela (Morán, min. 89), Cora, Lucía Bonilla. GOLES: 0-1. Sofía Varela (min. 5); 1-1, Belén Martínez (min. 21); 1-2, Sara Carrillo (min. 29); 2-2, Amanda (min. 39); 2-3, Cora (min. 66); 3-3, Belén Martínez (min. 85). ÁRBITRO: Raquel Suárez (extremeña). Amonestó a la visitante Ana Fernández. INCIDENCIAS: En torno a 500 espectadores en El Vivero.

El Cacereño Femenino consumó su revancha ante el Sport Extremadura. El conjunto de Ernesto Sánchez se impuso al cuadro pacense en la primera ronda de la Copa de la Reina en un encuentro muy disputado, que concluyó 3-3 y que se tuvo que decidir en la tanda de penaltis.

El duelo comenzó del peor modo posible para el Sport Extremadura. No se había llegado aún al minuto 10 de juego cuando una pérdida cerca del área verdinegra se convertía en el 0-1. Sofía Varela se hacía con el cuero cerca de la frontal y con un preciso disparo con rosca batía a Vicky y adelantaba al Cacereño.

El Sport quiso reaccionar cuanto antes al gol encajado y trató de acortar procesos para llegar lo más pronto posible a la meta cacereña. A través de los envíos directos sobre Belén Martínez y del balón parado, las futbolistas de Juan Caros Antúnez comenzaron a generar llegadas. La más peligrosa de ellas estuvo en la cabeza de Alba Zafra en el minuto 20.

Precisamente Martínez iba a ser la encargada de igualar la contienda. Al igual que ocurriera en el gol del Cacereño, un grave error en salida de las de Ernesto Sánchez provocó una pérdida que el Sport no dudo en castigar. Alba Zafra se hacía con el balón en el área rival, encontraba a Belén Martñinez sin oposición y la delantera convertía el 1-1 y devolvía el duelo a la casilla de salida.

El Cacereño volvía a golpear

Aunque el partido entraba en una fase de igualdad tras el empate del Sport, el Cacereño volvería a ponerse por delante gracias a un soberbio gol de Sara Carrilo. La futbolista conectaba un potente disparo de falta directa desde la zona de tres cuartos que se colaba por la escuadra derecha de Vicky sin que la portera verdinegra pudiera hacer nada. El Cacereño golpeaba de nuevo y firmaba el 2-1.

La alegría visitante solo iba a durar diez minutos. Cuando el encuentro se acercaba al descanso, Amanda volvía a poner las tablas tras culminar una gran acción combinativa de las verdinegras. La atacante del Sport aparecía en el primer palo para embocar un preciso centro desde la izquierda y volver a poner el empate en el luminoso de El Vivero.

Poco más de sí iba a dar el primer tiempo. Ambos equipos mostraron su pegada y también una inconsistencia defensiva propia del momento inicial de la temporada.

El intercambio de golpes continuó en la segunda parte

La segunda mitad comenzó con ocasiones para ambos equipos. Si el Cacereño lograba inquietar a través del balón parado, el Sport respondía con una acción de Estefa que se marchaba a muy pocos centímetros del palo.

Una vez más, el Cacereño iba a ser el encargado de romper el empate. El equipo de Ernesto Sánchez trenzaba una bonita jugada por banda izquierda que terminaba con un centro de Sara Carrillo que Cora mandaba al fondo de las mallas en el minuto 66.

Tras adelantarse una vez más, el Cacereño trató de hacerse con el control para tratar de dormir el partido. El plan le estaba saliendo bien a las futbolistas de Ernesto Sánchez, hasta que volvió a parecer Belén Martínez. La delantera oliventina le ganaba la posición a su par dentro del área y remataba un gran centro de Amanda que se colaba con suspense en la meta cacereña después de que Carlota tocara el balón. Por tercera vez, el partido volvía a las tablas.

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Panenka y a la siguiente ronda

El gol de Belén llevó el derbi a la tanda de penaltis. Carlota arrancó deteniendo el lanzamiento de Amanda, aunque Estefa, Miri y Ana Herrera mantuvieron con vida al Sport mientras el Cacereño respondía con los tantos de Sara Carrillo, Caparrós, Vicky y Marina Sánchez. El fallo de Montilla, cuyo disparo se estrelló en el palo, dejó la clasificación en las botas de Yanira Morán, que convirtió una panenka que golpeó el travesaño antes de entrar para sellar el pase del Cacereño a la siguiente ronda de la Copa de la Reina.