El Cacereño cumple ante el San Pedro y avanza a octavos de la Copa Federación

2 - CACEREÑO: Germán, Barea (Sergi López, min. 64), Molina, Víctor, Sevila, Toño Calvo (Iker Bidaurrázaga, min. 75), Luis Sánchez, Unai Rodríguez, Runy (Osama, min. 79), Monerris (Tellechea, min. 46), José González (Mario Valiente, min. 79). 0 - SAN PEDRO: Alberto, Carlos (Mesa, min. 73), Josema, Miguel, Pepe (Iker, min. 57), Balta (Nono, min. 68), Jaris, Fabri (Alberto Martínez, min. 68), Cristian, Tizianu (Maxi, min. 57), Biabiany. GOLES: 1-0: min. 37, Toño Calvo. 2-0: min. 47, Runy ÁRBITRO: Álvaro Rodríguez Recio (Comité Madrileño). Amonestó al local Pablo Barea;y a los visitantes Tizianu, Josema. INCIDENCIAS: Partido de dieciseisavos de final de la fase nacional de la Copa Federación disputado en el estadio Príncipe Felipe ante 1.929 espectadores.

El Cacereño cumplió ante el San Pedro (2-0) y se clasificó para los octavos de final de la Copa Federación. Le costó entrar ante un rival valiente, pero el gol de Toño Calvo al filo del descanso cambió la noche. Runy golpeó tras la reanudación y, ya con el marcador a favor, los verdes hicieron valer las dos categorías de diferencia para caminar sin sobresaltos hacia la siguiente ronda.

Julio Cobos aprovechó la Copa Federación para darle la vuelta a la alineación. Solo Molina había sido titular unos días antes ante el Fabril. El resto llegaba ‘fresco’, con los primeros minutos oficiales para Germán, Pablo Barea, Víctor Rodríguez, Luis Sánchez y Unai Rodríguez. También se estrenó Monerris, al que los problemas físicos habían impedido debutar en liga.

El experimento tardó en carburar. El San Pedro salió con más hambre y ya en el 3 rozó el gol en una falta lateral que un defensor verde peinó hacia su propia portería. Después de ese arreón, el Cacereño ganó metros, aunque sin sentirse cómodo. Le costaba conservar el balón y una pérdida en el centro del campo permitió a Balta intentar sorprender desde lejos a Germán.

José González avisó con un disparo escorado, pero el partido no cambió hasta el 37. Unai irrumpió en el área casi a trompicones y buscó a Toño Calvo, que no acertó a rematar. La jugada siguió viva, José González volvió a servir el balón y esta vez Toño Calvo lo golpeó con fuerza para hacer el 0-1. El gol apagó al San Pedro y entregó el mando al Cacereño antes del descanso.

Si ese tanto cambió el rumbo del encuentro, el segundo terminó de despejarlo. Apenas se había jugado un minuto tras la reanudación cuando la presión verde provocó un error del San Pedro en la salida. El balón quedó suelto y, después de varios toques, llegó a Runy, que apareció por la derecha para firmar el 0-2.

El equipo andaluz se resistía a entregar la eliminatoria. Balta ensayó un remate acrobático que Germán atrapó y Biabiany mandó un cabezazo al lateral de la red. El Cacereño respondía llegando con mucha más facilidad. En el 54 movió el balón a placer dentro del área y Tellechea centró para que Runy rematara alto.

Lucha hasta el final

El partido se abrió y los verdes encontraron campo para correr. Germán atrapó un cabezazo centrado de Jaris y lanzó una contra que Runy no supo resolver. Más clara fue la ocasión de Tellechea en el 67, cuando una buena combinación acabó con el balón en la cepa del poste. Poco después, Alberto desvió a córner un cabezazo de Molina y atrapó otro de José González en el saque de esquina.

El San Pedro fue perdiendo fuelle. Había competido con valentía, pero le costaba encontrar una rendija en una defensa verde que apenas concedía espacios. Con el paso de los minutos se impuso la mayor calidad del Cacereño, siempre peligroso cuando aceleraba.

Cobos aprovechó también el desenlace para mirar a la cantera. En el 75 dio entrada a Iker Bidaurrázaga y cuatro minutos después hizo lo propio con Mario Valiente. Los dos aportaron energía en un tramo final ya sin suspense. Iker incluso buscó el tercero con un disparo desde dentro del área que se marchó fuera. Fue el último aviso de un Cacereño que había empezado con dudas y terminó gobernando el partido.