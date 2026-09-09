A 'Chipi' le gustaría su Cáceres

84 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Albert Lafuente (0), James Potier (13), Erikas Kalinicenko (19), Antonio Burgos (12), José Antonio Maleva (12) -cinco inicial- Kobe Newton (11), Hugo Vázquez (8), Pol Campeny (0), Juan Santos (5), Thierry Sagna (4). 89 - COTO CÓRDOBA: Jalen Cone (12), Mike Nuga (27), Ignacio Rosa (5), Pau Treviño (0), Mladen Armus (7) -cinco inicial- Alejandro Rodríguez (9), Gonzalo Orozco (7), Leslie Nkereuwem (5), Tyler Stephenson-Moore (4), Nuha Sagnia (6), Manuel Trujillo (0), Fernando Bello (7). MARCADOR POR CUARTOS: 23-26 , 42-38 (descanso), 67-65 y 84-89 (final). ÁRBITRO: Raúl Aguilera y Adrián Rodríguez. INCIDENCIAS: 500 espectadores en el Multiusos para presenciar el XXXIIITrofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad-Memorial Lorenzo Díaz ‘Chipi’,

Xoel López dice en una canción que ojalá existiese el cielo en realidad, que quién tuviera fe en cada poro de la piel. Quizás desde allí se conectó este miércoles Lorenzo Díaz ‘Chipi’ a un celestial canal televisivo para ver a su equipo, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, dejar buenas sensaciones de cara a la nueva campaña en Segunda FEB. Le costó a un equipo de superior categoría, el Coto Córdoba, superar a los de Jacinto Carbajal (84-89), que se tomaron bien en serio la cita.

Y es que ambos conjuntos honraron a Díaz, fallecido el pasado mes de abril y que ya tiene su número 24 colgado en el techo del Multiusos, con un partido divertido, jugado sin demasiados complejos en ataque durante muchos minutos. El Cáceres mostró algo de lo que quiere ser esta temporada: un equipo menos centralizado en un solo jugador. A Wildens Leveque, como era tan bueno, era imposible no pasarle mucho el balón. Fue una anomalía en un baloncesto moderno muy coral. Ahora se buscará con más convicción el soñado equilibrio entre interior y exterior con un ramillete de jugadores que de momento transmiten compromiso.

Los jugadores del Cáceres se dan ánimos. / Álvaro Quintanilla

Faltó, eso sí, ver qué matiz le puede dar Vladimir Orlov, el pívot «más pívot» de la plantilla, que no llegó a saltar a la pista por problemas físicos. Eso obligó a que Thierry Sagna jugase más minutos de los deseables como ‘5’ y a que Erikas Kalinicenko se asomase a la ‘4’, una opción para generar espacios que a buen seguro se reeditará.

Otro inconveniente fue el golpe que recibió Albert Lafuente en la cara durante el segundo cuarto y tras el que no volvió a salir. El que será su reserva, Hugo Vázquez, no lo hizo mal, transmitiendo electricidad.

Tras un primer cuarto marcado por el intercambio de canastas (23-26), el segundo fue especialmente remarcable para el Cáceres, que supo compatibilizar su alegría ofensiva con un poco más de rigor en defensa. Eso le permitió llegar al descanso por delante (42-38).

Aparece un viejo conocido

El tercero fue algo peor, pero Kalinicenko sostuvo a los suyos con una actuación que recordó a las anteriores a su grave lesión. Esta vez sí parece estar dejándola definitivamente atrás. Y los últimos diez minutos se afrontaron con esperanzas (67-65).

La necesidad de dar algún descanso a Vázquez obligó a situar al tiempo sobre la pista a James Potier y Kobe Newton, dos sugerentes artilleros, pero no muy dotados para dar orden al juego. El Coto Córdoba aprovechó para volver a mandar con la perenne presencia en la anotación de Mike Nuga. Lástima que este chico no llegase antes en la temporada 2023-24, cuando su fichaje tardío no evitó el descenso del Cáceres. Es un jugadorazo.

Pero tampoco escoció demasiado la derrota. Era un día diferente. Si se cumple el deseo de Xoel, a Chipi seguro que le gustó su Cáceres, al que, por cierto, no le falta alguna pincelada suya de la breve etapa en la que ejerció como director deportivo.