Danel Castro, el niño del Diocesano y el Betis que llama a la puerta de España

No es la de este futbolista extremeño una trayectoria al uso. El camino deportivo de Danel Castro comenzó con apenas cuatro años, en las categorías inferiores del Diocesano, y ha ido avanzando desde Cáceres hasta Sevilla para alcanzar ahora otra parada especial: la selección española sub-16. El joven guardameta del Real Betis ha vuelto a entrar en los planes de España y confirma así una progresión que quienes lo vieron crecer en los campos cacereños recuerdan todavía desde sus primeros pasos.

"El niño empezó con cuatro años en el Diocesano. Estuvo hasta los once y medio", recuerda David Gijón, uno de sus entrenadores durante aquella etapa. Fueron muchos años en el club colegial antes de que el Betis terminara incorporándolo definitivamente a su estructura, aunque los verdiblancos ya llevaban tiempo siguiendo de cerca sus evoluciones.

Danel destacaba desde muy pequeño. Y no únicamente bajo los palos. "Era muy bueno porque además físicamente era grande, corría mucho y tenía bastante calidad técnica", explica Gijón. Durante sus primeros años alternaba incluso la portería con posiciones de jugador de campo hasta que sus condiciones como guardameta comenzaron a resultar demasiado evidentes como para pasarlas por alto.

Ahí apareció también la figura de Manolo Jordán, actual entrenador del Cacereño Femenino, que empezó a trabajar específicamente con él. "Lo empezamos a ver de portero y, como era tan grande, era una pasada. Manolo Jordán empezó a entrenarlo y además lo quiere mucho", señala Gijón. A partir de entonces el crecimiento no se detuvo.

De Cáceres a Sevilla

El Betis apareció cuando Danel todavía era muy pequeño. En su segundo año de alevín ya jugaba para el conjunto verdiblanco, aunque aquel salto tenía poco que ver con la comodidad que puede asociarse ahora a formar parte de una gran cantera. La familia tuvo que multiplicar durante un tiempo los viajes entre Cáceres y Sevilla para que pudiera aprovechar aquella oportunidad.

«Entrenaba aquí con nosotros un día y dos días iba a entrenar allí, a Sevilla. Y luego estaba el partido del fin de semana», relata Gijón. Era el paso previo a instalarse definitivamente en la capital andaluza. Hasta infantiles los jugadores no acceden a la residencia, por lo que antes hubo que asumir kilómetros, horarios y desplazamientos. "El trastorno de los padres de llevarlo y traerlo...", recuerda su antiguo entrenador.

Ese esfuerzo es precisamente una de las cosas que permanecen en la memoria de quienes compartieron aquellos años con la familia. En el Diocesano se guarda mucho cariño a los padres de Danel, que acompañaron al pequeño durante toda aquella primera etapa y afrontaron el sacrificio que suponía compaginar su vida en Cáceres con una oportunidad deportiva que empezaba a crecer a más de 250 kilómetros de casa. "Los padres son maravillosos", resume Gijón.

De aquellos primeros años conserva además una pequeña anécdota. Cuando Danel tenía apenas seis años y comenzaba a ponerse cada vez más bajo palos, su madre mostraba alguna reticencia. "Me decía que le daba mucho miedo, por algún pelotazo y demás. Y yo le decía: “Tú déjalo, que si a él le gusta de portero, que sea portero”, recuerda entre sonrisas. Aquella inquietud familiar quedó pronto atrás. Lo que empezó siendo una posición más para un niño que sobresalía físicamente terminó marcando su trayectoria.

"Parece una tontería, pero fichar por un Betis y llegar hasta donde está llegando ahora mismo el niño es una auténtica pasada", reconoce Gijón.

España vuelve a llamar

La evolución de Danel en Sevilla ha terminado llevándolo hasta otro escaparate. Ya durante la pasada temporada fue llamado por la selección española y ahora ha vuelto a recibir la confianza de los técnicos federativos, esta vez para dar el salto a la sub-16.

El guardameta bético ha sido convocado para la concentración que España realizará con motivo de dos amistosos frente a Italia en Florencia, previstos para el martes 15 y el jueves 17 de septiembre. El Betis aporta tres futbolistas a la convocatoria: Danel Castro y los centrocampistas Bruno Fernández y Tiago Polo.

Para quienes lo conocieron en Cáceres, tampoco sorprende que haya podido compaginar una exigencia deportiva cada vez mayor con el resto de su formación. «Es un niño súper estudioso, era muy buen compañero y la verdad es que son maravillosos», destaca Gijón.

Son cualidades que su antiguo técnico sitúa al mismo nivel que las puramente futbolísticas cuando recuerda a aquel niño que llegó al Diocesano con cuatro años y que, temporada tras temporada, fue dejando pistas de que allí podía haber algo más.

Dos caminos que vuelven a encontrarse

La llamada de Danel tiene además una lectura muy especial para el fútbol cacereño. Porque entre esos tres representantes del Betis aparece Tiago Polo, otro nombre sobradamente conocido en Cáceres y que también pasó por las categorías inferiores del Diocesano antes de poner rumbo a la cantera verdiblanca. Es hijo del exfutbolista Santi Polo, padre a su vez de una saga de grandes deportistas.

Las trayectorias de ambos han discurrido durante los últimos años por caminos muy parecidos. Dejaron jóvenes Extremadura para continuar su formación en Sevilla, han ido ascendiendo escalones dentro del Betis y han coincidido en las categorías inferiores de la selección española.

Montaje gráfico del Betis con sus tres internacionales. / Real Betis

«Con Tiago y con Bruno son los tres del Betis que están yendo a la sub-15 y ahora a la sub-16», señala Gijón. Tiago lleva tiempo siendo una de las grandes apuestas de la cantera bética y su nombre tampoco resulta nuevo en las convocatorias nacionales. Ahora vuelve a compartir llamada con Danel, convirtiendo la lista española en otra pequeña ventana hacia el fútbol de formación cacereño.

Dos chicos que aprendieron buena parte de sus primeras lecciones futbolísticas en Cáceres aparecen hoy entre los elegidos de su generación. Tiago Polo continúa confirmando una trayectoria que lleva tiempo apuntando muy alto y Danel Castro sigue avanzando bajo los palos, escalón a escalón.

Para este último, todo empezó hace ya más de una década en el Diocesano. Primero como un niño con físico, velocidad y buen manejo del balón. Después como un portero que comenzó a llamar la atención. Llegaron el Betis, los interminables viajes familiares a Sevilla, la residencia y las sucesivas categorías de la cantera. Ahora ha llegado otra vez España.

Y para quienes todavía recuerdan al Danel de cuatro, seis u once años correteando por los campos del Diocesano, verlo entre los porteros elegidos por la selección española es la mejor medida de todo el camino recorrido.