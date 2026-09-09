David Lariño conquista el Torneo de Ajedrez Diputación de Cáceres

El gran maestro gallego David Lariño, campeón de España en 2008, se ha proclamado vencedor del XXXVII Torneo de Ajedrez Diputación de Cáceres, celebrado durante el pasado fin de semana en la Casa de Cultura de Jarandilla de la Vera.

El torneo volvió a completar el cupo de inscripciones con la participación de un centenar de jugadores. La cita, una de las más destacadas del calendario ajedrecístico extremeño, reunió a competidores procedentes de diferentes puntos de España, además de Cuba y Portugal.

La competición contó con tres grandes maestros, tres maestros internacionales y tres maestros FIDE, lo que elevó el nivel de una edición en la que participaron algunas de las principales figuras del ajedrez español.

Entre ellas se encontraban el gran maestro Miguel Illescas, ocho veces campeón de España y participante en doce Olimpiadas de Ajedrez; el extremeño Manuel Pérez Candelario; y el propio David Lariño.

Una última partida decisiva

El título se resolvió en la última partida, que enfrentó a Miguel Illescas y David Lariño. El jugador gallego se impuso en el duelo definitivo y aseguró así la victoria en el torneo.

Por su parte, Manuel Pérez Candelario fue el mejor extremeño de la competición. El gran maestro terminó en quinta posición, empatado a puntos con el cuarto clasificado.

También sobresalió la actuación de Hugo Pérez, una de las jóvenes promesas del ajedrez regional. Con solo 11 años, concluyó en la decimotercera posición de la clasificación general y se proclamó campeón de la categoría sub-12.

El torneo estuvo organizado por la Diputación de Cáceres, la Federación Extremeña de Ajedrez y el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera. El diputado provincial de Deportes, Pablo Miguel López, siguió el desarrollo de la competición y participó en la posterior entrega de premios.