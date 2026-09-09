‘Igualdad Más Deporte’ retoma su actividad con un intenso calendario en septiembre a noviembre

La Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, retoma este mes de septiembre las actividades de la Fase 3 del programa ‘Igualdad Más Deporte 2026’ (I+DXT) en su línea de ‘Deporte e Inclusión’, dedicada a la celebración de competiciones inclusivas, con un calendario que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre llevará diferentes modalidades deportivas a varios puntos de la geografía extremeña.

El reinicio tras los meses estivales de la actividad del programa, patrocinado por Caja Rural de Extremadura, supone un nuevo impulso hacia el objetivo de consolidar el deporte como una herramienta de inclusión, convivencia e igualdad de oportunidades. Ya el 6 de junio tuvo lugar en Mérida el I Torneo de pádel inclusivo de la Federación Extremeña de Pádel, y junto a las actividades desarrolladas durante los primeros meses del año, la programación de la tercera fase vuelve a tomar protagonismo con nuevas citas en las que participarán conjuntamente deportistas con y sin discapacidad.

Primera competición

La primera competición prevista este mes tiene lugar el próximo día 12 en el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural ‘El Anillo’ (Guijo de Granadilla), con el II Campeonato de Marcha Nórdica’ de la FEXME, mientras que el 27 de septiembre en Moraleja, tendrá lugar la segunda competición inclusiva de la Federación Extremeña de Baloncesto.

El mes de octubre tendrá una intensa actividad desde el primer fin de semana, que concentrará dos nuevas citas del programa. Así, el día 3 Mérida acogerá, organizado por la Federación Extremeña de Piragüismo, el II Campeonato Inclusivo Navegando hacia la Inclusión, y el día 4 se celebrará en Albalá el ‘III Campeonato de Marcha Nórdica- Campeonato de Extremadura’,de la FEXME; de forma paralela, Plasencia será escenario de la ‘Segunda Jornada I+DXT’ de la RFEX Fútbol, que se desarrollará en los campos Daniel García Mauricio. La programación continuará el 24 de octubre en Mérida, con la celebración del II Torneo de Pádel Inclusivo I+DXT 2026, previsto en las instalaciones del C.D. Padelmerida; un día después, el 25 de octubre, la actividad se trasladará a Badajoz, donde se disputará el Campeonato ‘Inclukick II’, una nueva oportunidad para seguir visibilizando la práctica deportiva compartida y la participación de personas con y sin discapacidad.

Noviembre será del mismo modo un mes muy activo en el que concluirán las actividades competitivas de federaciones como las de Tenis de Mesa (día 1 en Villafranca de los Barros), Kickboxing (8 de noviembre en Badajoz), Baloncesto (Zafra, día 14), Fútbol (día 29 en Badajoz), Petanca (días 18 y 25 en Villafranca de los Barros), Natación (doble prueba, el 14 de noviembre en Mérida y Navalmoral de la Mata y 12 de diciembre en Almendralejo y Navalmoral).

Fase 3 de 'Igualdad Más Deporte'

Estas competiciones forman parte de la Fase 3 de ‘Igualdad Más Deporte’, uno de los pilares de un programa que en 2026 ha experimentado un importante crecimiento en participación, disciplinas deportivas y presencia territorial. Y es que la presente edición cerrará el año con cerca de mil deportistas participantes, prácticamente el doble que, en el año anterior, y contempla el desarrollo de más de 300 sesiones de entrenamiento inclusivo y 21 competiciones en una docena de localidades de Extremadura.

Impulsado por la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, el programa ha estrenado este año el patrocinio principal de Caja Rural de Extremadura, una colaboración que ha permitido ampliar su dimensión y reforzar su capacidad para llegar a un mayor número de participantes y entidades. El crecimiento de I+DXT también se refleja en el número de disciplinas y agentes implicados. En esta edición participan nueve federaciones deportivas y cerca de un centenar de clubes y entidades vinculadas a la discapacidad, desarrollando actividades en modalidades como baloncesto, fútbol, kickboxing, montaña y escalada, natación, pádel, petanca, piragüismo y tenis de mesa.

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Con este nuevo tramo de actividad, la Fundación Jóvenes y Deporte reafirma su apuesta por un modelo deportivo en el que la inclusión forme parte de la práctica cotidiana de clubes, federaciones y municipios. ‘Igualdad Más Deporte’ continúa así generando espacios de encuentro y participación en los que el deporte se convierte en una herramienta para favorecer la convivencia, eliminar barreras y garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la actividad física y deportiva en igualdad de condiciones.