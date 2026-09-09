Paco Fernández, del Extremadura-Pebetero, correrá con España el Mundial sub-23 de ciclismo en Canadá

Francisco Jesús Fernández Marín, ‘Paco’, corredor del Extremadura Pebetero, ha sido convocado por la selección española para disputar el Campeonato del Mundo sub-23 de carretera, que se celebrará en Montreal (Canadá). El ciclista participará el 25 de septiembre en una prueba de 174,2 kilómetros y 3.497 metros de desnivel positivo.

La convocatoria supone el reconocimiento a la temporada de un corredor que ocupa actualmente el primer puesto del ranking nacional sub-23 de la Real Federación Española de Ciclismo. Paco Fernández se ha convertido además durante este curso en uno de los habituales en las listas del seleccionador nacional de la categoría, Pascual Orengo.

El representante del Extremadura Pebetero afrontará así una de las pruebas más importantes de su trayectoria después de completar tres temporadas en la categoría sub-23 y dentro de la estructura extremeña. Su presencia en Canadá representa también un nuevo logro para un equipo que basa su proyecto en la formación deportiva y personal de jóvenes corredores.

«Es un éxito de todo el equipo»

«Estar en la línea de salida de un Campeonato del Mundo es un éxito de todo el equipo», ha señalado Paco Fernández tras conocer su convocatoria. El ciclista ha asegurado que lo dará todo para dejar el nombre del Extremadura Pebetero «lo más alto posible».

El Mundial reunirá en Montreal a las principales promesas del pelotón internacional. La cita completa se desarrollará del 20 al 27 de septiembre y contará con pruebas contrarreloj y en línea de las categorías élite, sub-23 y júnior, tanto masculinas como femeninas.

La convocatoria de su corredor refuerza asimismo la temporada del Extremadura Pebetero, que ocupa la cuarta posición del ranking nacional sub-23 por equipos de la RFEC. La formación afronta este año su vigesimoséptima campaña en la élite nacional y considera la presencia de Paco Fernández en el Mundial como un respaldo a su apuesta por la formación.

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El equipo ha felicitado al corredor por una convocatoria que permitirá al Extremadura Pebetero estar representado en la principal competición internacional de carretera de la categoría sub-23.