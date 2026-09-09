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Fútbol

La segunda ronda de la Copa de Extremadura de fútbol ya tiene sus 25 enfrentamientos

Las eliminatorias se disputarán el próximo 11 de octubre a partido único

Cuadro con los enfrentamientos.

Cuadro con los enfrentamientos. / E. P. E.

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José María Ortiz

José María Ortiz

Cáceres

La Copa de Extremadura masculina ya tiene configurada su segunda ronda. La Federación Extremeña de Fútbol celebró este miércoles el sorteo de una eliminatoria que se disputará a partido único el próximo 11 de octubre y que dejará 25 encuentros repartidos por toda la región. En total, 50 equipos tendrán que buscar sobre el césped su clasificación, mientras que otros siete han quedado exentos y avanzarán directamente a la siguiente ronda. El sorteo ha dejado numerosos enfrentamientos de proximidad y varios cruces atractivos entre conjuntos habituales del fútbol regional.

Están Amanecer-Diocesano, Miajadas-Malpartida, el Talayuela-Moraleja Cahersa, el Trujillo-Cabezuela, el Casar-Arroyo o el Ciudad de Plasencia-Aceituna. También destaca el duelo entre Don Álvaro y Mérida Promesas. Además,Valverdeño-Valdebótoa, San Jorge-Villar del Rey Industrial, Alburquerque-Sanvicenteño, Gimnástico Don Benito-Zarceño, Don Álvaro-Mérida Promesas, Trujillanos-Guareña, Sport Villanovense-Talarrubias, Campanario-Monterrubio, Hernán Cortés-Olympic Peleño, Hernando de Soto-Santa Marta, Bienvenida-La Estrella, Fuente de Cantos-Aceuchal, Gran Maestre-Solana, San Serván-Valdelacalzada, Peña El Valle-Obandina, Calamonte-La Garrovilla, Lobón-Talavera, Momo Oil Miajadas-Malpartida, Torreorgaz-Almoharín, Amanecer-Diocesano, Casar-Arroyo, Ciudad de Plasencia-Aceituna, Trujillo-Cabezuela, El Batán-Montehermoso y Talayuela-Moraleja.

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Exentos

El sorteo determinó los siete conjuntos que no tendrán que disputar esta segunda eliminatoria. Son Badajoz B, Metelinense, Fuenlabrada, Campillo, Atlético Torremejía, Nuevo Cáceres San Francisco y Chinato, que accederán directamente a la siguiente fase de la Copa.

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