Fútbol
La segunda ronda de la Copa de Extremadura de fútbol ya tiene sus 25 enfrentamientos
Las eliminatorias se disputarán el próximo 11 de octubre a partido único
La Copa de Extremadura masculina ya tiene configurada su segunda ronda. La Federación Extremeña de Fútbol celebró este miércoles el sorteo de una eliminatoria que se disputará a partido único el próximo 11 de octubre y que dejará 25 encuentros repartidos por toda la región. En total, 50 equipos tendrán que buscar sobre el césped su clasificación, mientras que otros siete han quedado exentos y avanzarán directamente a la siguiente ronda. El sorteo ha dejado numerosos enfrentamientos de proximidad y varios cruces atractivos entre conjuntos habituales del fútbol regional.
Están Amanecer-Diocesano, Miajadas-Malpartida, el Talayuela-Moraleja Cahersa, el Trujillo-Cabezuela, el Casar-Arroyo o el Ciudad de Plasencia-Aceituna. También destaca el duelo entre Don Álvaro y Mérida Promesas. Además,Valverdeño-Valdebótoa, San Jorge-Villar del Rey Industrial, Alburquerque-Sanvicenteño, Gimnástico Don Benito-Zarceño, Don Álvaro-Mérida Promesas, Trujillanos-Guareña, Sport Villanovense-Talarrubias, Campanario-Monterrubio, Hernán Cortés-Olympic Peleño, Hernando de Soto-Santa Marta, Bienvenida-La Estrella, Fuente de Cantos-Aceuchal, Gran Maestre-Solana, San Serván-Valdelacalzada, Peña El Valle-Obandina, Calamonte-La Garrovilla, Lobón-Talavera, Momo Oil Miajadas-Malpartida, Torreorgaz-Almoharín, Amanecer-Diocesano, Casar-Arroyo, Ciudad de Plasencia-Aceituna, Trujillo-Cabezuela, El Batán-Montehermoso y Talayuela-Moraleja.
Exentos
El sorteo determinó los siete conjuntos que no tendrán que disputar esta segunda eliminatoria. Son Badajoz B, Metelinense, Fuenlabrada, Campillo, Atlético Torremejía, Nuevo Cáceres San Francisco y Chinato, que accederán directamente a la siguiente fase de la Copa.
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