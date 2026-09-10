El Sporting de Alcázar, obstáculo del Talayuela para cumplir su sueño de Primera

El Sporting de Alcázar separa al Talayuela de vivir el mayor acontecimiento de su historia. El sorteo celebrado este jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha emparejado al representante extremeño con el conjunto de Alcázar de San Juan en la eliminatoria previa de la Copa del Rey. Si supera los dos partidos, el equipo tabaquero obtendrá el premio de enfrentarse a un club de Primera División.

El Talayuela ejercerá como local en el encuentro de ida, que se disputará el 26 o el 27 de septiembre, y deberá resolver la eliminatoria como visitante el 3 o el 4 de octubre. El otro cruce de su grupo medirá al Sporting Hortaleza con el Atlético Unión Güímar.

La plantilla siguió el sorteo reunida en la Casa de Cultura de Talayuela, mientras que su entrenador, Beni Besale, ejerció como mano inocente en Las Rozas. «Es una ilusión tremenda poder participar en la previa de la Copa del Rey», manifestó el técnico, que destacó el entusiasmo generado por esta oportunidad en toda la localidad.

Besale considera que el formato a doble partido aumenta las opciones del Talayuela. El entrenador ya vivió una experiencia similar en 2021 al frente del Jaraíz, que quedó eliminado ante el Laguna tinerfeño en una eliminatoria disputada a encuentro único. «Con este formato de ida y vuelta tienes más posibilidades, porque un día malo se puede tener», señaló.

Un pueblo volcado

El técnico también puso en valor la implicación que rodea al club desde que se confirmó su clasificación. «Afrontamos esta oportunidad con mucha ilusión. Es un pueblo en el que está todo el mundo volcado y hay una directiva que se está dejando la vida desde el año pasado», afirmó.

Besale destacó además la importancia del fútbol como elemento de unión en una localidad marcada por la convivencia entre diferentes culturas. «Lo bueno que tiene el fútbol es que une a todos. Cuando estamos entrenando o jugando partidos se olvida de dónde es cada uno y estamos todos juntos para animar al club», explicó.

El Talayuela ha llegado a esta previa después de una sucesión de circunstancias favorables. La plaza extremeña correspondía al campeón de la Copa de Extremadura siempre que este no ascendiera a Tercera Federación. El Plasencia ganó la final al Quintana, pero ambos conjuntos consiguieron el ascenso. La vacante pasó entonces al semifinalista con mejor coeficiente, condición que correspondía al equipo talayuelano por delante del Ciudad de Plasencia.

Desde que conoció oficialmente su clasificación, el club presidido por Roberto Gilarte ha trabajado para preparar esta cita histórica y ha acometido mejoras en la Ciudad Deportiva. El sorteo le permitirá vivir ante su afición el primer capítulo de una eliminatoria cuyo premio es mayúsculo: acceder a la primera ronda de la Copa del Rey y recibir a un equipo de Primera División, con la excepción de los cuatro participantes en la Supercopa de España.

Antes de entregarse al sueño copero, el Talayuela deberá centrarse en el inicio de la Primera División Extremeña. El conjunto de Beni Besale comenzará la temporada este domingo, a las 19.00 horas, en el campo del Amanecer de Sierra de Fuentes.