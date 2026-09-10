El BCB se presenta con la estabilidad como bandera

El Centro Comercial El Faro se convirtió este jueves en el escenario del arranque oficial de la nueva etapa del BCB en Segunda FEB. La entidad pacense presentó ante su afición el proyecto con el que afrontará una temporada histórica, una puesta de largo marcada por la oficialización del acuerdo con IREN, nuevo patrocinador principal durante las tres próximas campañas que pondrá nombre al club, y por un mensaje común de ambición, estabilidad y crecimiento.

El acto comenzó con un vídeo que recordó el ascenso conseguido la pasada primavera y continuó con la presentación del speaker oficial, Curro López, una actuación de Step Dance Studios y el desfile de los equipos de cantera con las nuevas equipaciones. El momento culminante llegó con la salida de la primera plantilla y el cuerpo técnico, que aparecieron para recibir el calor de la afición.

El presidente Antonio Correa reconoció que el salto de categoría había multiplicado las exigencias del club, tanto deportivas como económicas. Admitió que, tras cuadrar el presupuesto, todavía faltaba una pieza decisiva hasta la llegada del nuevo patrocinador, cuya incorporación despejó las dudas sobre la viabilidad del proyecto. «Vamos a hacer una campaña digna», aseguró emocionado, antes de fijar como prioridad la permanencia y dejar abierta la puerta a metas mayores si el equipo responde sobre la pista.

IREN, nuevo patrocinador

La entrada de IREN supone un impulso estratégico para el club. La multinacional tecnológica ha reforzado así su apuesta por la ciudad, donde impulsa uno de sus principales proyectos europeos.

El consejero delegado de IREN España, Gabriel Nebreda, explicó que la empresa encontró en el BCB un proyecto con el que comparte valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la capacidad de superación. «Creemos en Badajoz y en el talento que hay aquí», afirmó, subrayando que el compromiso pretende extenderse también a iniciativas sociales, educativas y de inclusión.

Respaldo institucional y compromiso social

Las instituciones cerraron filas alrededor del proyecto. El alcalde Ignacio Gragera destacó que el BCB ha devuelto la ilusión por el baloncesto a la ciudad, mientras que el concejal Juan Parejo y el vicepresidente tercero de la Diputación, Ramón Díaz Farias, reivindicaron el papel del club como motor deportivo y formativo.

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La presentación dejó además un anuncio solidario. Mi Princesa Rett será la primera asociación vinculada a los partidos del equipo y el club donará diez euros por cada abono vendido hasta el inicio liguero. Sobre el escenario, Sheriff Idris resumió el sentir del vestuario: «Estamos preparados para competir».