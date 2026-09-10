Recreativo de Huelva, Conil o Dos Hermanas, posibles rivales del Cacereño en Copa Federación

El Cacereño tiene este viernes una nueva cita con el bombo y un deseo fácil de explicar: que el siguiente capítulo de la Copa Federación vuelva a escribirse en el Príncipe Felipe. Jugar en casa evitaría otro desplazamiento en un mes en el que los verdes apenas tendrán tiempo para recuperar el aliento.

El sorteo de los octavos de final comenzará a las 13.00 horas y ofrece tres caminos posibles: Recreativo de Huelva, Conil o Dos Hermanas CF 1917. La eliminatoria se resolverá a partido único el miércoles 16 de septiembre, en plena sucesión de compromisos ligueros y coperos.

Tres rivales muy diferentes

El nombre que más impone es el del Recreativo de Huelva. El conjunto onubense milita en el grupo 4 de Segunda Federación y consiguió su clasificación tras vencer por 0-2 al Motril. También plantearía un escenario distinto a los otros dos desplazamientos posibles: césped natural y un terreno de juego de grandes dimensiones.

Las alternativas son dos clubs del grupo 10 de Tercera Federación. El Conil llega después de eliminar al Melilla por 0-1, mientras que el Dos Hermanas protagonizó una de las goleadas de la ronda al arrollar por 0-9 al Sporting de Ceuta. En ambos casos, el Cacereño tendría que desenvolverse sobre césped artificial y en campos más reducidos, dos condicionantes que también podrían endurecer la eliminatoria.

Por eso, más allá del rival, en el club miran con especial atención el orden de las bolas. Repetir como local permitiría ahorrar kilómetros y convertir al Príncipe Felipe en aliado en una semana cargada hasta los topes.

Tres partidos en ocho días

Antes de pensar en los octavos, el Cacereño recibirá este domingo a la Cultural Leonesa, a las 18.15 horas. Tres días después afrontará el encuentro de Copa Federación y el domingo siguiente volverá a jugar en casa contra el Arenas Club. En total, tres partidos en apenas ocho días para un equipo obligado a alternar recuperación, preparación y competición sin apenas pausa.

La profundidad de la plantilla ya respondió en la ronda anterior. Julio Cobos cambió casi por completo el once que había utilizado frente al Fabril y dio protagonismo a jugadores con menos minutos en la liga. El resultado fue una victoria por 0-2 ante el San Pedro, con goles de Toño Calvo al filo del descanso y Runy nada más comenzar la segunda parte.

«Hemos pasado la eliminatoria, que era lo más importante», resumió Cobos. El entrenador volvió a advertir de los peligros de enfrentarse a equipos de inferior categoría, que encuentran en estas eliminatorias una oportunidad para reivindicarse. «No es tan fácil como aparentemente parece», recordó.

El técnico quedó especialmente satisfecho con la madurez mostrada después del segundo tanto. A diferencia de lo ocurrido en otros encuentros, los verdes no permitieron que el rival regresara al partido, concedieron «prácticamente cero oportunidades» y dispusieron de ocasiones para lograr un resultado todavía más amplio.

Un impulso para los menos habituales

La Copa también permitió sumar confianza a futbolistas con menor participación en el campeonato liguero. Runy fue uno de ellos y aprovechó su oportunidad con el gol que sentenció la eliminatoria. «Las victorias te dan un plus para seguir trabajando con más ánimo», destacó el atacante.

El Cacereño ya está en octavos y mantiene abierta otra vía competitiva, pero este viernes descubrirá cuánto se empina el siguiente escalón. El Recreativo representa el rival más potente; Conil y Dos Hermanas, dos visitas incómodas sobre césped artificial. Frente a las tres posibilidades, un mismo deseo: que la bola conceda otro partido en el Príncipe Felipe.