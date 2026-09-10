Cáceres reúne este domingo a más de 60 equipos en el 3x3 de baloncesto

La Plaza Mayor de Cáceres cambiará este domingo sus terrazas por canastas para recibir la novena parada del Circuito 3x3 CaixaBank 2026. Más de 60 equipos y alrededor de 200 jugadores participarán en una jornada gratuita que combinará competición, actividades, inclusión y solidaridad.

La Federación Española de Baloncesto sitúa el comienzo de la actividad alrededor de las 9.00 horas, mientras que el programa principal se desarrollará de 10.00 a 18.00. Será la segunda visita del circuito a la ciudad después de la celebrada en 2024 y coincidirá con el año de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte.

La cita forma parte de la decimocuarta temporada del mayor festival de baloncesto urbano 3x3, gratuito y al aire libre de España. Bajo el lema «Juega y vive el baloncesto», busca atraer tanto a quienes compitan como a quienes se acerquen a la Plaza Mayor. Los embajadores de la FEB dirigirán actividades y animarán al público.

Baloncesto para todos

El programa incluirá una exhibición de baloncesto en silla de ruedas y reservará la pista Universo Mujer para la competición femenina. Jesús Luis Blanco, presidente de honor de la Federación Extremeña, recordó que esta modalidad ganó visibilidad con la plata de la selección española femenina en los Juegos Olímpicos y destacó su arraigo en Cáceres gracias al Al-Qázeres.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, incidió en que la jornada estará dirigida a jugadores de todas las edades y niveles. «Hablamos de deporte, pero también de juego, convivencia, compañerismo, respeto y hábitos de vida saludable», señaló. A su juicio, el circuito permite acercar el deporte a los jóvenes de una manera «natural, divertida y abierta a todos».

César Corcho, director comercial de Red de CaixaBank en Extremadura, confió en alcanzar los 200 participantes. También definió la cita como una oportunidad para disfrutar del baloncesto en las calles y subrayó su carácter «inclusivo, al aire libre, gratuito y urbano».

Un triple por Ascapas

La vertiente social llegará de la mano del Triple Solidario, cuya entidad beneficiaria será Ascapas, la Asociación Cacereña de Padres y Amigos de los Sordos. La iniciativa permitirá participar a cualquier asistente y dará visibilidad a la labor de esta organización sin ánimo de lucro.

Ascapas nació para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva y sus familias, aunque ahora desarrolla programas dirigidos a un colectivo más amplio. Desde sus sedes de Cáceres y Plasencia trabaja para favorecer la autonomía, la accesibilidad, la inclusión educativa y social y la participación de las personas con discapacidad.

Fernanda Escobar, integrante de su junta directiva, agradeció que la asociación haya sido elegida como beneficiaria. «Es una gran satisfacción formar parte de un evento que une deporte, solidaridad e inclusión y que nos permite dar visibilidad al trabajo que realizamos cada día», manifestó.