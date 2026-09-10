Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

BALONCESTO (MUNDIAL): AUSTRALIA-ESPAÑA (66-89)

España arrasa a Australia y se cruzará con Estados Unidos en la lucha por las medallas

Las de Méndez completaron su mejor actuación en el cuarto de final ante Australia (66-89). Jugarán la semifinal con las ‘yankees’ este sábado (20:00)

Las jugadoras españolas, antes del inicio de partido ante Australia.

Las jugadoras españolas, antes del inicio de partido ante Australia. / FEB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

España se medirá a Estados Unidos después de ofrecer su mejor versión ante Australia en un partido en el que Miguel Méndez exhibió la profundidad de banquillo, una magnífica defensa de zona y un gran acierto en el tiro. Australia, que ha estado en siete de las últimas ocho semifinales de los Mundiales, llegaba con una rotación corta de nueve jugadoras. Y el seleccionador español apostó de inicio por un equipo dominante en la pintura con Fam, Gustafson y Conde ante el Run&Gun de las aussies. Los tres triples de Reid fueron respondidos por tres de Iyana, mientras Gustafson hacía daño dentro. Después Torrens y Carrera recogían el testigo y España se manejaba con desparpajo en ataque con 5 triples de 7. A eso sumaban una defensa impenetrable, cero pérdidas y siete asistencias. Intachable primer cuarto (17-31).

Infalibles en los triples

Australia reaccionó con un parcial de (8-2) de inicio, pero las de Méndez leían perfectamente en ataque el juego exhibiendo su profundidad de banquillo (28-46) y manteniéndose por encima del 70% en triples. La zona española colapsaba a las australianas (19 pérdidas) y las de Méndez dominaban la zona (20 rebotes a 11) para dejar el partido roto al descanso (37-58). El tercer cuarto fue mucho más intenso en defensa, con España tensando los ataques australianos y rebajando la producción ofensiva en un parcial exiguo en la anotación (14-12) que dejó el marcador (51-70).

Noticias relacionadas

España cerró el partido con victoria y una gran imagen, especialmente en la primera parte, que deja buenas sensaciones para el partido que las medirá este sábado a la gran favorita Estados Unidos. Las yankees han dejado alguna duda y si las de Méndez ofrecen su mejor imagen no es descartable la sorpresa. Será la primera de las dos oportunidades para colgarse una medalla, que es a lo que vinieron a Alemania.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

Añádenos en Google
  1. Una churrería en Mejostilla, una librería muy peculiar y un espacio gastronómico: las nuevas aperturas en Cáceres
  2. El Ayuntamiento de Plasencia multa con 18.000 euros una infracción urbanística en la calle Calzada de San Lázaro
  3. Muere a los 94 años Jesús Gabriel y Galán Acevedo, nieto del poeta de Cáceres José María Gabriel y Galán
  4. El TSJEx rechaza que el SES cesara por motivos políticos a un subdirector de Cáceres
  5. El menú del influencer Santierno para su enorme familia cacereña de 16 hijos, 39 nietos y 43 bisnietos
  6. Una dombenitense y un Borbón ponen a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones'
  7. Plasencia se llena de coches este fin de semana: más de 115 vehículos en 'The Automotive Car Meet'
  8. Sorprenden a una mujer zarandeando a un hombre mayor con muletas en Plasencia y le hallan 300 euros ocultos

El BCB se presenta con la estabilidad como bandera

El BCB se presenta con la estabilidad como bandera

Consulta la portada en papel de El Periódico Extremadura este viernes, 11 de septiembre.

Consulta la portada en papel de El Periódico Extremadura este viernes, 11 de septiembre.

Vídeo | El Ayuntamiento de Cáceres intensifica las labores de baldeo y limpieza en diversos barrios de la ciudad

Resultados de la Primitiva del jueves 10 de septiembre de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 10 de septiembre de 2026

Un mural gigante de Brea da sabor a la Capitalidad de Cáceres: "Nuestra riqueza gastronómica también forma parte de nuestra cultura"

Un mural gigante de Brea da sabor a la Capitalidad de Cáceres: "Nuestra riqueza gastronómica también forma parte de nuestra cultura"

Vídeo | Un mural gigante de Brea da sabor a la Capitalidad de Cáceres

Sorteo Bonoloto del jueves 10 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 10 de septiembre de 2026

Trump rompe con la tradición de las celebraciones del 11-S: no acudirá a Nueva York porque no le dejan dar discurso

Trump rompe con la tradición de las celebraciones del 11-S: no acudirá a Nueva York porque no le dejan dar discurso
Tracking Pixel Contents