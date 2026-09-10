El Extremadura juega en el siempre difícil Lasesarre

Hablar de Lasesarre es hablar de fortaleza en Primera Federación. El Extremadura abre este viernes la tercera jornada del grupo 1 precisamente en este escenario, a partir de las 19.00 horas, para enfrentarse al Barakaldo, equipo que viene herido tras la sonrojante derrota 4-1 en Coria. Se espera, por tanto, un envite de los complicados para un Extremadura que busca ser también protagonista de la liga fuera de casa.

El principal contratiempo para los azulgranas reside en formato de bajas. Gio Zarfino y Carlos Cordero, lesionados, no han viajado con la expedición azulgrana que partió este jueves hasta tierras vascas. Zarfino sufre una rotura en el isquio que puede apartarle más de un mes fuera de los terrenos de juego. Cordero tiene un pinchazo muscular que ya le hizo ser baja ante el Racing de Ferrol y que todavía le mantiene convaleciente.

David Rocha ha hablado en la previa del partido y comenta que el resultado con derrota en Coria de la pasada jornada no debe llevar a conclusiones equivocadas sobre el potencial del Barakaldo. El técnico espera un partido «complicado, intenso y de mucho duelo», en el que una de las primeras obligaciones del Extremadura será igualar o superar la intensidad del conjunto vasco. A partir de ahí, quiere ver a su equipo asumir también el protagonismo con balón. «Tenemos que ser protagonistas con valor, como fuimos el otro día durante gran parte del partido y, sobre todo, en los primeros 30 minutos de la segunda parte. Tenemos que intentar llevar el partido a nuestro terreno».

El escenario supone otra dificultad añadida. Rocha recordó el rendimiento que históricamente ha ofrecido el Barakaldo en Lasesarre, donde la pasada temporada estuvo entre los mejores equipos de su grupo como local. Esta campaña ya se estrenó allí con un empate sin goles frente a la Cultural Leonesa. «En esta categoría la igualdad es tan brutal que siempre estás cerca de casi todo», señaló el técnico, utilizando como ejemplo lo sucedido al Extremadura en Las Gaunas: después de una mala primera mitad, los azulgranas reaccionaron hasta estar cerca de llevarse el encuentro y terminaron marchándose sin puntos.

También Sergi Molina valoró la previa del partido en sala de prensa. El defensa azulgrana cuenta con una ventaja a la hora de analizar al próximo rival. Ha competido contra el Barakaldo durante las dos últimas temporadas y sabe perfectamente el tipo de partido que espera al Extremadura. «Todo lo que les pasa no es casualidad. Es un equipo muy característico, creo que pocos hay como ellos. Le meten mucho ritmo, mucha intensidad y son muy duros».

Para Molina, la principal batalla estará precisamente en la capacidad del Extremadura para responder a esa exigencia. «Es un equipo que no se deja ni un poquito en cada balón. Van a todos como si fuera el último, son muy intensos y muy duros, y nosotros tenemos que igualar eso como mínimo para poder llevarnos la victoria».

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Rival

El Barakaldo busca la reacción tras lo sucedido en La Isla de Coria. Imanol De la Sota, su entrenador, fue muy crítico después de aquel encuentro. Ante el Extremadura se espera, por tanto, un Barakaldo mucho más agresivo en los duelos, intenso en la presión y dispuesto a recuperar las señas de identidad que tradicionalmente le han hecho fuerte como local. Xemi Fernández es baja por sanción.