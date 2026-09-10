El Memorial Julián Díaz trae a Plasencia las canteras del Atlético, Betis, Sporting y Montpellier

El fútbol base nacional e internacional volverá a reunirse este fin de semana en Plasencia. El estadio municipal Francisco Gil Valle acogerá el sábado y el domingo la sexta edición del Memorial Julián Díaz, en el que participarán 24 equipos de las categorías benjamín y alevín.

El torneo contará con un cartel encabezado por las canteras del Atlético de Madrid, Betis, Leganés y Rayo Vallecano, junto al Sporting de Portugal y el Montpellier francés. A ellos se sumarán algunos de los principales clubes extremeños y varios representantes del fútbol placentino.

La competición comenzará el sábado a las 9.30 horas y finalizará el domingo alrededor de las 14.00. La entrada tendrá un precio de tres euros y será válida para las dos jornadas.

Doce equipos por categoría

El directivo del Ciudad de Plasencia Miguel Rubio explicó durante la presentación que el Memorial volverá a reunir a doce conjuntos benjamines y otros doce alevines. La competición benjamín tendrá un carácter más local y comarcal, con presencia de clubes de Plasencia, sus alrededores y algunos de los mejores equipos de Extremadura.

El cuadro alevín será el que aporte la dimensión internacional. Además del Sporting de Portugal y el Montpellier, participarán las canteras del Atlético, Leganés, Rayo Vallecano y Betis, vigente ganador del torneo. El Real Madrid también mostró su intención de acudir, según explicó Rubio, pero finalmente su calendario le impedirá participar.

La organización mantiene una fórmula que busca equilibrar los encuentros. Las canteras de los equipos de Primera División competirán con alevines de primer año, mientras que los conjuntos extremeños podrán hacerlo con jugadores de segundo año. La medida se introdujo después de comprobar en las primeras ediciones la diferencia existente entre los clubes profesionales y los equipos de la región.

«Hemos hecho un torneo alevín diferente, no hay ninguno igual», destacó Rubio. El objetivo es que los clubes profesionales encuentren una mayor exigencia y que los extremeños tengan más opciones de competir ante algunas de las mejores canteras.

Los ocho mejores equipos alevines se clasificarán para la jornada del domingo y harán noche en Plasencia. Esta circunstancia obligará también a permanecer en la ciudad a numerosos familiares y acompañantes, con la consiguiente repercusión en los hoteles, la hostelería y el comercio.

Presentación del Memorial Julián Díaz. / Toni Gudiel

El recuerdo de Julián Díaz

El concejal de Deportes, Alberto Belloso, destacó el trabajo desarrollado por el Ciudad de Plasencia para consolidar el Memorial y recordó la figura de Julián Díaz, vinculada durante años al fútbol placentino y a la formación de generaciones de jóvenes jugadores.

Belloso definió la cita como un torneo internacional por la presencia de clubes portugueses y franceses y puso en valor una organización especialmente compleja por coincidir con el inicio del curso escolar y de las competiciones deportivas.

El concejal incidió también en el papel del fútbol como espacio de educación, salud y convivencia para los más pequeños. «Espero que sea un fin de semana donde ganar sea lo último y donde la ilusión, la participación y la felicidad estén por encima de todo», señaló.

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Por su parte, Rubio aseguró que el torneo se ha convertido ya en una referencia y que son los propios clubes los que solicitan acudir a Plasencia. «La mejor publicidad que podemos tener es que los equipos nos llamen y nos digan: “Por favor, invítame a tu torneo”», afirmó.